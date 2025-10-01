Magyar György szerint kezdeményezhetnek népszavazást a rabbik Belső-Erzsébetváros kiválásáról

Erzsébetváros;népszavazás;rabbi;

2025-10-01 12:04:00 CEST

A VII. kerületi önkormányzat határozata - miszerint ellenzik a kerület közigazgatási határainak módosítását - önmagában nem teszi lehetetlenné a Belső-Erzsébetváros kiválásáról szóló népszavazás kiírását.

„Ha a rabbik úgy kívánják, semmi nem akadályozza meg őket abban, hogy népszavazási kezdeményezéssel éljenek: a kérdést benyújthatják hitelesítésre a helyi választási bizottsághoz, majd aláírásokat gyűjthetnek, és ha sikerrel járnak, ki kell írni a népszavazást” – válaszolta a Népszava kérdésére Magyar György ügyvéd. A VII. kerületi önkormányzat ugyanis nem írhatja felül a népszavazásról, illetve a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseit. Márpedig azok lehetőséget adnak arra, hogy a testület hatáskörébe tartozó ügyben a polgárok referendumot kezdeményezzenek. A kezdeményező lehet magánszemély, illetve szervezet is.

„De van azért egy súlyos dilemma”

- teszi hozzá Magyar György. Ha a VII. kerület egy részének lakossága megfelelő arányban kinyilvánítja a szándékát arról, hogy az V., VI. vagy VIII. kerülethez kíván csatlakozni, az érintett kerületekben is népszavazást kell tartani arról, akarják-e a településrész-cserét. Erre még nem volt példa. Ráadásul egyszerre három célkerületet nem lehet megjelölni a helyi népszavazáskor.

Először tehát szavazni kell arról, hogy hogy Belső-Erzsébetváros ki akar válni, majd a kiválasztott kerületben arról, hogy fogadják-e őket.

Az ügyvéd arra is felhívja a figyelmet, hogy a célkerületben csak az ott élők kezdeményezhetnek népszavazást, a VII. kerületiek nem, mivel nincsenek oda bejelentve.

Ahogy arról beszámoltunk a VII. kerületi képviselők – kivéve a Fidesz és a Kutyapárt – tegnap indulatos lakossági felszólalásokkal tarkított ülésen elfogadták Niedermüller Péter (DK) kerületi polgármester határozati javaslatát, miszerint ellenzik a bulinegyed kiválását. A rendkívüli ülést azért hívták össze, mert Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke a Belső-Erzsébetvárosban uralkodó áldatlan és tarthatatlan állapotok, illetve az önkormányzat ez ügyben tapasztalt semmittevése miatt bejelentette: népszavazást kezdeményeznek a negyed kiválása érdekében. Niedermüller üres hangulatkeltésnek nevezte a felvetést, majd azzal érvelt, hogy rendkívül hátrányosan érintené Erzsébetvárost, például jelentős bevételtől esnének el. Szabó György rabbi az ülésen azzal érvelt, hogy ideje önvizsgálatot tartani a testületnek, a jelenlegi tarthatatlan helyzet rendezéséhez gyökeres változások szükségesek. Frölich Róbert főrabbi még tovább ment, a Népszavának azt mondta: „ez a testület méltatlanná vált arra, hogy képviseljen bennünket, mert a saját szavazóik érdekei ellen cselekszenek. Megérett arra, hogy feloszlassák”.