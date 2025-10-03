Megnyílt David Bowie rajongóinak a zarándokhelye Kelet-Londonban

David Bowie;

Elképesztő számú, 90 ezer ereklyét tartalmaz a V&A új részlegében megnyílt központ, melynek tárgyait előrendelés alapján két kezükbe is foghatják az érdeklődők.

A kevéssé festői Hackney Wick helyiérdekű vasút megálló az ajánlott útvonal a világ vezető iparművészeti múzeumának május végén felavatott, egyszerű, funkcionális új épületéhez, a folyamatosan fejlődő egykori Olimpiai Park területén. Ahogy azt neve is elárulja, a V&A East Storehouse köszönőviszonyban sincs az intézmény impozáns South Kensington-i központjával és annak varázslatosan megrendezett állandó- és időszaki kiállításaival, valóban, pontosan úgy néz ki, mint egy raktáráruház, emlékeztetve a Temze-parti korábbi dokkokra.

Az átriumos épület második emeletén kapott helyett és szeptember közepe óta látogatható a David Bowie Centre, saját raktárterülettel és dolgozószobával. Az 1947-ben született, 2016-ban titokban tartott daganatos betegségben elhunyt sztár könnyen beilleszkedett volna a szikár környék hangulatába, hiszen gyermekkorát az elmaradott Brixton és Bromley kerületekben töltötte. A több mint 90 ezer tételt számláló komplett archívum, vagy nevezzük egyszerűen kincsesbányának, eredeti kosztümök, hangszerek, színpadi díszletek, kézzel írott kották, vázlatok, képzőművészeti alkotások gazdag választékát kínálja. A V&A hagyományosan meghitt kapcsolatot ápolt magával Bowie-val, majd az örökösökkel. Erre a legjobb bizonyíték a még 2013-ban rendezett, blockbusternek bizonyult kiállítás a sejtelmes David Bowie Is címmel, mely ötszáz tárgyat mutatott be és a múzeum legnagyobb látogatottságú vállalkozásának bizonyult, majd további 11 helyszínen, köztük a New York-i Brooklyn és a hollandiai Groningen múzeumban vendégeskedett. A teljes archívum két évvel ezelőtt került a V&A birtokába a David Bowie Estate, az ukrán származású dúsgazdag üzletember és filantróp, Len Blavatnik és a Warner Music Group együttes mecenatúrájának révén.

Az elmúlt két év bőven kellett a közel százezer objektum katalogizálásához, noha Bowie maga a rocksztárok renoméját meghazudtoló módon tartotta rendben munkájának hátterét, minden albumához, fellépéséhez, filmszerephez külön irattárat vezetett, regisztrálta azokat az emléktárgyakat is, melyek róla készültek, de nem tudta megállni, hogy ne vegye meg őket magának. Ahogy erről Sabrina Offord, a V&A egyik levéltárosa és konzervációs szakembere a nyitó sajtótájékoztató kapcsán beszélt, Bowie már az 1990-es évektől kezdve aktív szerepet játszott a munkájához fűződő tárgyak beszerzésében, szorosan együttműködve teamjével a döntésekben, hogy mi érdemes a megőrzésre. A múzeum jellegét tükrözve és működési módszerének megfelelően a látogatók előzetes bejelentkezés alapján egyszerre öt darabhoz juthatnak hozzá, melyeket a maguk idejében, sürgetés nélkül, 3 dimenzióban tanulmányozhatnak. Vasárnapi információ szerint bejelentkezés után két heti várakozásra lehet számítani, de ez kis szerencsével lerövidülhet.

A belépés ingyenes, de a jegyet előre le kell foglalni. Aki elmulasztotta előrendelni az online kiválasztott áhított objektumokat, vagy nem tudta eldönteni, mit akar nagyító alá venni, - ez persze jelképes kifejezés a kosztümök esetében, - az sem jár pórul, hiszen a központ egy tágas terme a kiállítás szó fogalmát kimerítő ízelítőt ad az archívum tartalmából. Hogy pontosan mit látunk, azt a QR-kóddal letölthető kalauz árulja el. Kétszáz körüli jellegzetes emlék villantja fel a sokoldalúan tehetséges popsztár pályafutását, érdeklődési körét. Olyan különlegességeket fedezhetünk fel, mint egy a Ziggy Stardust alteregó korszakból, kb. 1970-ből származó gitárt, egy Freddie Burretti által 1973-ban tervezett és a Ziggy Stardust turnén viselt Aladdin Sane kosztümöt, az ugyanekkor hordott Pelican Footwear cipőt, majd a jóval későbbi, 1987-es Glass Spider filmhez fűződő ikonikus csizmát. Nem mintha erre emlékeztetni kellene a Bowie "fanklubot", a válogatás felvillantja hat évtizedes, a zene, a film és a színház világán is túlmutató kreativitását, ami rajzokban és festményekben egyaránt megnyilvánult. Mindenkit inspirálhat az a megközelítés, hogy mások véleményét figyelmen kívül hagyva, egyszer-egyszer negatív kritikákat és kudarcokat is elszenvedve akart és tudott maga lenni. Ezt példázzák az Earthling album 1997-es videófelvételéről ismert Union Jack brit zászló kosztüm, melynek megtervezésében Alexander McQueennel működött együtt, vagy az 1980-as évek végére eső, a Save the Children alapítvány támogatására készült önarcképe.

A tucatnyiból külön vitrin foglalkozik a befejezetlenül maradt, vagy soha meg nem valósult projektekkel, mint egy Diamond Dogs című film, melynek karaktereit George Orwell 1984-e inspirálta volna.

Bowie 1974-es kézzel írott jegyzetei és rajzai érzékeltetik, mennyire komolyan vette a tervet. A későbbiekben változó tárlathoz tartozik egy 400 darabos ruha- és kösztümkollekcióból összeállított mustra is, mely egyaránt tartalmaz lezser, sportos és szédítő színpadi viseleteket. Valamennyi a mennyezetről lóg le Tyvek ruhatároló zsákokban. Jó azonban tudni, hogy ha nem is látjuk tisztán, Burretti, Agnes B, Diana Moseley és Giorgio Armani csak néhány kiragadott név azon divatdiktátorok közül, akikkel Bowie hosszú, mégis hirtelen rövidre vágott karrierje alatt dolgozott. Ezeket az archív öltözékeket is ki lehet kérni alaposabb tanulmányozásra.

Infó: David Bowie Center. V&A East Storehouse, Queen Elizabeth Olympic Park, Parkes St, London E20 3AX. Nyitva: naponta 10-18, csütörtökön és szombaton 10-22 óra között. Belépés ingyenes, de jegyhez kötött