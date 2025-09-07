Negyven éve,1985. szeptember 7-én a brit slágerlista élére ugrott – és négy héten át ott is maradt – a Dancing in the Street.
Közadakozásból sikerült összegyűjteni a százezer fontot (37 millió forintot), amelyből szobrot állítanak David Bowie emlékére a buckinghamshire-i Aylesburyben.
David Bowie hihetetlenül gazdag személyisége és életműve előtt főhajtással tiszteleg és emlékezik a színészekből, énekesekből és zenészekből álló alkalmi társulat.
David Bowie Blackstar című utolsó albuma nyomán minisorozat készült az Instagramra.
David Bowie fia, a filmrendező Duncan Jones Twitter-üzenetben hozta nyilvánosságra, hogy első gyermeke júniusban születik meg - számolt be róla csütörtökön a The Daily Telegraph.
Koncertet rendeznek február 24-én az újbudai A38 hajón a közelmúltban elhunyt David Bowie emlékére. A magyar zenészek Bowie-számokkal emlékeznek a brit sztárra, a fellépők jótékony célra ajánlják fel a bevételt.
A közelmúltban elhunyt brit popikon, David Bowie utolsó albuma, a Blackstar az amerikai lemezeladási lista élére került 181 ezer eladott példánnyal. A tudatosan búcsúlemeznek szánt korong január 8-án, Bowie 69. születésnapján jelent meg, két nappal a művész váratlan halála előtt. Az album és a tavaly novemberben megjelent címadó dal már a boltokba kerülése előtt igazán jó kritikát kapott, de Bowie halála után megsokszorozódott a közönség érdeklődése.
A hamvasztásra már röviddel az énekes halála után sor került, temetés nem volt, megemlékezést sem terveznek. A sztár utolsó éveiben nem engedett betekintést magánéletébe. Kívánsága szerint sem a család, sem barátok nem vettek részt a hamvasztáson - írta a BBC a Daily Mirrorra hivatkozva.
Elég gyakran kell a ravatalhoz fáradniuk mostanában a rock and roll nagy öregjeinek, fiatalabb és idősebb pályatársaknak, hisz Lemmy Kilmister, a Motörhead alapítójának december 28-i halála után, David Bowie is eltávozott az élők sorából tegnap. Mindketten öt évtizedes pályafutást mondhattak magukénak, és meghatározó alakjai voltak a rockzenének.
Meghalt 69 éves korában David Bowie brit rockzenész - erősítette meg a hírt a művész képviselője hétfőn a Hollywood Reporter portálnak.
Félmillióan tekintették meg a YouTube internetes videómegosztón David Bowie brit zenész legújabb videoklipjét, a Blackstart. A kisfilmet az Johan Renck svéd zenei és tévés rendező készítette, aki korábban Madonna és Kylie Minogue klipjeit is rendezte, forgatott reklám- és divatfilmeket, illetve a Totál szívás (Breaking Bad) és a The Walking Dead című népszerű sorozatok egy-egy epizódját is.
David Bowie Grammy-díjas brit zenész a színházi világban is kipróbálja magát: a SpongyaBob-musicalhez ír dalokat, valamint a novemberben New Yorkban bemutatkozó Lazarus zenéjét is ő szerzi, közölte a brit The Daily Telegraph
Új dalokat ír David Bowie brit rockzenész egy New York-i színpadi darab számára, amelyet A földre pottyant férfi című 1963-as Walter Tevis-regény inspirált - írja a BBC.