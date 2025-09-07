Ott sülünk egy tepsiben - Egy sztárpúp csillogásáról Fekete Ádámmal

Dramaturg, színész, drámaíró – stand upos beszédkészséggel. A szomorúságot törhetetlennek mutatja, de mindig humorba burkolja. Autobiografikus színházi munkái költőiek és filmszerűek. Nemrég mutatták be új darabját az Örkény Színházban, a Hat medúza egy tepsibent maga rendezte is. Jelenleg egy önelemző regényt ír fizikai fájdalomról, rehabilitációról, apává válás vagy apává nem válásról. Minderről Fekete Ádámmal beszélgettünk, de a David Bowie-púp, a pozitív diszkrimináció és a Tajgetosz Show is szóba került.