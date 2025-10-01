Külföldi cégen keresztül kerüli meg a Google propagandaszűrőjét a Fidesz

Fidesz;Google;kormánypropaganda;

2025-10-01 13:42:00 CEST

Nagy a titkolózás az ügyben.

Mint ismert, a Google elviekben megszűntette a politikai hirdetéseket a felületein, az Orbán-kormány propagandája azonban azóta is átjut a szűrőn. A Telex utánajárt annak, hogy hogyan.

Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz újabban előszeretettel álcázza a tartalmait művészeti, szórakoztatási, vagy esetleg munkaügyi és oktatási jellegű hirdetéseknek, erről bő egy hete a Political Capital nyomán számoltunk be. A politikai kutató, elemző és tanácsadó intézet akkori közlése szerint ráadásul még az sem okozott gondot a Google-nél, hogy a hirdető egész konkrétan a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja.

A Telex most ezzel kapcsolatban közölt új részletet, nevezetesen, hogy az általuk átnézett Google-adatbázis szerint a hirdetési kampányokért nem a Fidesz, hanem egy Full Stack Experts Sp. z o.o. nevű lengyel cég fizet. A Full Stack Experts egy tanácsadó és különböző webes szolgáltatásokat nyújtó lengyel cég, ami több Google-ös programban is partner. Magukat martechcégként definiálják, azaz marketinges technológiával foglalkoznak - írja a lap. Megkeresésükre a cég a következő választ adta:

„A Full Stack Experts egy martech technológiai viszonteladó. Feladatunk, hogy technikai infrastruktúrát és hirdetési licenceket biztosítsunk számos ügynökség és hirdető számára világszerte.

Az FSE nem hirdető. Nem vagyunk felelősek konkrét hirdetési kampányok létrehozásáért, tartalmáért vagy célzottságáért, beleértve a Fidesz párthoz kapcsolódó kampányokat is.

Az átláthatósági jelentésekben szereplő fizetőként való megjelenésünk kizárólag abból adódik, hogy hirdetési licenceket és technikai hozzáférést értékesítünk világszerte több tucat vállalati ügyfelünknek. Kizárólag technológiai szolgáltatóként működünk.”

A válasz ugyanakkor felvetette a kérdést: ha nem ők fizetnek a reklámokért, nem ők állítják elő azok tartalmát, akkor nem egyértelmű, hogy mi is az a szolgáltatás, amit nyújtanak, ha csak az nem, hogy a Google-algoritmus megkerülése érdekében ne a Fidesz, vagyis egy politikai párt neve szerepeljen a hirdetés finanszírozójánál. A Telex ere újra rákérdezett a cégnél, de erre egyelőre nem kaptak választ.

A lap kereste az ügyben a Fidesz, a Lánczi Tamás-féle Szuverenitásvédelmi Hivatalt, valamint a Google-t is. Érdemi választ lapszemlénk írásáig egyik helyről sem kaptak.