Hidak és átjárók

Ezekben az ínséges külpolitikai napokban, akár még örülhetnénk is Robert Fico szlovák kormányfő meleg szavaink, ha nem azt mondta volna múlt vasárnap az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóján, hogy úgy szeretné építeni Szlovákiát, ahogyan Orbán Viktor Magyarországot. Ez a szándék azért errefelé nem nélkülöz egy jó adag cinizmussal kevert keserű humort. Még azzal sem vígasztalhatjuk magunkat, hogy miért legyen jobb szegény tót atyafiaknak, mint nekünk, ha annyira óhajtják. A szlovák miniszterelnök szerint sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek, de ők már az első találkozásukkor elkötelezték magukat a szlovák-magyar kapcsolatok mellett, mondta Robert Fico, miközben lehúnyta a szemét, hogy ne lássa a magyar-ukrán, vagy a magyar-horvát viszony felvirágzását. Itt már csak a szerbek hiányoznak, hogy a kisantant abroncsa kerek legyen, de ahogyan az szerb diákság mozgolódását figyeljük, ez is ingatag lábakon áll.

Kifejezetten jó volt hallani Robert Ficótól, hogy „a Mária Valéria híd nemcsak egy darab vas, hanem az emberek közötti kapcsolat jelképe, a hidakat pedig, akárcsak az országokat, egyes emberek építeni akarják, míg mások lerombolni.” Úgy fogalmazott: „normális, jó emberek közé jöttem”, és ez különlegesen kedves alkalom, tudva, mennyi hazugsággal és gyűlölettel „támadnak minket az ellenfeleink”, és hogy milyen sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek. Fico jelezte: osztja Orbán nézeteit, miszerint a kívülről jövő támadásokra az egyedüli megoldás a nemzeti szuverenitás, aminek át kell hatnia a nemzetükért tenni akaró politikusok mindennapi tevékenységét. Arról nem ejtett szót, hogy mit szól az időnként fel-fellobbanó szupranacionalizmushoz, a magyar fensőbbségtudathoz. Lehet, most éppen elégedett azzal, hogy Orbán félszemmel Kárpátalját nézegeti. Azt is mondta Fico, hogy egyetért a magyar kormányfővel abban is, hogy az a politikai, ideológiai terv, mely szerint teljes mértékben el kell vágni magunkat az orosz kőolajtól és földgáztól, nemcsak Szlovákiát és Magyarországot, hanem egész Európát károsítani fogja. Az ukrajnai háborúról szólva úgy fogalmazott: az Európai Unióban csak két olyan miniszterelnök van, aki a békéről beszél és „ezek közül az egyik biztosan Orbán Viktor”. Ami a kőolajat ls földgázt illeti, kíváncsian várjuk az EU és Donald Trump (USA) véleményét, és annak magyar és szlovék visszhangját. Egyebekben pedig ismételten felhívnánk a figyelmet a magyar autoriter politikai berendezkedés heveny fertőző voltára, amely különösen veszélyes tud lenni az óvatlan európai demokráciákra.

Minden jel szerint a szlovákok és Fico - követve Orbán Viktort - elkötelezték magukat az oroszok mellett. Az biztos, hogy Orbán az egyike, aki a békéről beszél, a gond csak annyi, hogy a másikat, aki csak beszél a békéről úgy hívják, Vlagyimír Putyin.

Hát itt tartunk ma, ami a kelet-közép-európai átjárókat illeti.