A magyar kormány mégsem hozza létre azt a 400 millió eurós befektetési alapot, amely segítségével a határon túli régiókban akartak mezőgazdasági területeket venni, tájékoztatta a pozsonyi Új Szót a szlovák külügyminisztérium.
Szép magyar és szlovák szavak, mosolyok röpködtek a Mária Valéria hídon, miközben egy hete áll a bál az államközi viszonyban.
Szlovák-magyar helységnévtáblákat avatott fel Bugár Béla, a Most-Híd elnöke, és Érsek Árpád a Fico-kormány hidas közlekedési minisztere pénteken, a dunaszerdahelyi és a révkomáromi vasútállomásokon.