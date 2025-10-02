választás;Moldovai Köztársaság;külföldi beavatkozás;

2025-10-02 06:00:00 CEST

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint a moldovai választásokat „megbundázták”, ő maga pedig „igazán megdöbbent” azt látva, hogy a moldovai szavazatokat „ilyen nyíltan manipulálják”.

A moszkvai külügy szóvivője egyenesen azt állította, hogy a chisinau-i hatóságok „minden idők legmocskosabb választását rendezték meg”. Az orosz média eközben azt harsogja, hogy a vasárnapi választást az Európai Unió befolyásolta. A szabad választásairól és a demokrácia feddhetetlenségéről híres Oroszországnak a moldovai demokrácia iránti aggodalmán esetleg lehet mosolyogni, de azon már kevésbé, hogy ugyanezek az állítások jönnek szembe bizonyos magyar médiafelületeken is. Kétségtelen, hogy minden idők „legmocskosabb” választása zajlott le vasárnap Moldovában. Még a tavaly novemberi elnökválasztás és uniós referendum kampányához képest is sokrétűbbé váltak az orosz hibridtámadások. Miután tavaly ősszel kevésnek bizonyult a hekkerhadsereg, a média és közösségi médiás manipuláció valamint a szavazatvásárlásra szánt források, nem voltak eléggé hatékonyak a zavargásokat szító diverzióra kiképzettek, a Kreml megsokszorozta és finomította az eszközöket, elsősorban az egyház képviselőivel bővítve helytartói sorát. Az EU, - ha úgy tetszik, Brüsszel - is valóban fokozta a támogatást az EU-párti erők mellett. Uniós vezetők sora tett demonstratív látogatást Chisinauban. Moldova uniós pénzügyi segítséggel tudta túlélni a nyugatos kormány hatalomralépését büntető orosz gázcsapelzárást. A brüsszeli pénz, amit a csatlakozási folyamat részeként kap az ország – mint ahogy minden csatlakozó állam megkapta anno – tényleg a túlélés eszköze a moldovai kormány számára. Sem Vlagyimir Putyin, sem Szergej Lavrov nem látogatott el Moldovába, Moszkva nyíltan egyetlen rubellel sem támogatja sem ottani bábjait, sem az országot. Hogy mi a mocskos és mi a beavatkozás, döntse el mindenki maga.