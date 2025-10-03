Tudatos élet végi tervezés

család;hagyaték;halál;

2025-10-03 15:26:00 CEST

A halál az a téma, amiről sokan nem beszélnek szívesen, ám rengeteg nehézségtől lehet megkímélni a rokonokat, családtagokat, ha valaki felkészül erre az elkerülhetetlen eseményre.

Új alkalmazást hozott létre Tompa Henriette, a projekt ötletgazdája és alapítója, illetve Horváth József alapító, a projekt ügyvezetője. A B120 LifeTresor egy online páncélszekrény, ahol mindenki elhelyezheti az összes olyan információt, ami a halála után megkönnyíti a családtagoknak az ügyintézést.

Horváth József lapunknak elmondta, a szolgáltatásnak más a szerepe, mint egy végrendeletnek, a webes alkalmazásban elhelyezett nyilatkozatok, információgyűjtemény nem jogi dokumentumok. Viszont a hagyatéki eljárás sokkal könnyebben és gyorsabban lezajlik, ha a közjegyzőnek minden információ pontosan és időben rendelkezésre áll.

„Olyan fontos információkat is el lehet itt helyezni, mint a vagyonelemekhez tartozó kiegészítő tudnivalók, össze lehet írni a tartozásokat, kintlévőségeket, feltüntethetők olyan értéktárgyak, amikről esetleg a családtagok nem tudtak, de arról is lehet tájékoztatni a rokonságot, hogy milyen temetést szeretne magának az elhunyt, ki mondjon beszédet, van-e olyan személy, akit egyáltalán nem hívna meg, vagy azokat lehet összeírni, akiket fontos lenne értesíteni a baráti körből és ez a felsorolás hosszan folytatható – mondta az ügyvezető. - Az áttekinthetőség elősegítése érdekében lehetőség van a vagyonelemek kategorizálására is, így pár kattintással könnyen elérhető minden információ. Ezt a rendszerezést mindenki a saját ízlése szerint végezheti el a felületén. A világban több milliárd euró marad a bankokban, kifizetetlen életbiztosításokban, értékpapírokban azért, mert a váratlanul elhunyt személyek hozzátartozói nem tudnak például a halott összes bankszámlájáról, biztosításáról, pénzügyi befektetéséről. És ez nem csak a gazdagokat érintő probléma.. De azt is föl lehet írni nálunk, hogy mi legyen például a lakásban található könyvekkel, festményekkel, kihez kerüljön mondjuk az autó. Az autónál maradva, például fontos információ lehet az is, hogy melyik biztosítónál, milyen számlára, mikor kell a kötelező felelősségbiztosítás díját befizetni. Vagy melyik fiókban van a törzskönyv, ami nélkül nem lehet értékesíteni a gépkocsit.”

Az online felület zárt, védett, a halálára tudatosan készülő felhasználó megjelölheti azokat a személyeket, akik hozzáférhetnek ehhez az erős jelszóval és kétfaktoros hitelesítéssel védett platformhoz. Lapunk kérdésére, hogy mi garantálja az itt tárolt érzékeny anyagok teljes védelmét, Horváth József azt mondta: a biztonságra fordítják a legnagyobb energiát. Például nem tárolnak semmilyen adatot a felhasználó eszközén, minden információ titkosított csatornán utazik a szerverük és a felhasználó között, az adatok a szerverükön titkosítva vannak, a személyes adatok (név, e-mail-cím) nem abban az adatbázisban vannak, ahol a vagyonnal kapcsolatos adatok, így ők magunk sem ismerik, hogy az adott felhasználóhoz mely vagyonelemek tartoznak. A rendszert egy svájci IT-biztonsággal foglalkozó (köznyelvben etikus hacker) céggel ellenőriztették, és tőlük kaptak igazolást, hogy megfelelnek a nemzetközi sztenderdeknek.

A francia állam 40-50 millió eurót örököl Horváth József elmondta, hogy a francia állam évente körülbelül 40-50 millió eurót örököl az elhunytak után, ekkora összegért nem jelentkezik senki, de ennek mértéke évente változhat, volt olyan év, amikor 300 millió euró volt ez az összeg. Franciaországban örökösödési genealógusokat foglalkoztatnak, akiknek az a feladatuk, hogy eltűnt örökösöket próbálnak meg felkutatni. Ezt a munkát az állam vagy a közjegyzők megbízásából végzik.

Nem közjegyzői feladat a vagyonlista elkészítése Magyarországon sokan élnek abban a tévhitben, hogy a vagyonlista elkészítése a közjegyző feladata. Horváth József felhívta a figyelmet, hogy a családtagoknak kell összeírni az elhunyt vagyonát, amit a helyi önkormányzathoz kell benyújtani. Ilyenkor jelent komoly segítséget a digitális vagyon-nyilvántartás, aminek van még egy előnye: a közjegyzőnél leadott végrendeleten mindig változtatni kell, ha változik a vagyoni helyzet, míg az online felületen pár kattintással, plusz költség nélkül el lehet végezni az aktualizálást.