A halál az a téma, amiről sokan nem beszélnek szívesen, ám rengeteg nehézségtől lehet megkímélni a rokonokat, családtagokat, ha valaki felkészül erre az elkerülhetetlen eseményre.
Az író hagyatéka Berlinben van, a család pár éve az evangélikus egyháznak adományozta az Esterházy Péter és Gitta Könyvtárat, amely négyszáz folyóméternyi könyvből, megközelítőleg 12-13 ezer kötetből áll. Egyedül a ház ügye rendezetlen.
A gyermekrohamkocsikat működtető szolgálatra hagyta házát egy nemrégiben elhunyt idős nádudvari asszony. Neki nem volt gyermeke, magányosan élt.
Akár hónapokig hozhatják a bulvárlapok címlapon, miként marakodnak egy-egy ismert ember halála után az örökösök. És az sem ritka, hogy a rendőrségi hírek szólnak hagyatéki ügyekről. Persze nem minden örököscivakodás kerül be a médiába, de sok-sok családtag érezheti magát egy szappanopera szereplőjének, amikor kiderül, hogy az elhunyt titkolt adósságot halmozott fel, vagy felbukkan egy sosem látott örökös – és taszítja sokkoló helyzetbe a gyászolókat.
Dania Jägernek ennyi idő kell, hogy megtalálja az elrejtett készpénzt, kiderítse, van-e adóssága az elhunytnak, leltárba vegye az ékszereket. Közben pedig az üresen maradt otthon elmeséli neki, ki is élt ott.
Több fővárosi kerületben is 8-9 hónapra tolódott ki a pandémiás időszakban a hagyatéki leltár elkészítése és továbbküldése a közjegyzőkhöz.
Egy idol elvesztése, traumák és a feldolgozás kapaszkodói a Láthatáron Csoport Hagyaték című előadásában.
Csak akkor lehet elintézni egy örökösödési ügyet, ha az összes érintett között egyetértés van.
Ősz óta Kertész Imre, Ivan Nagel, Tábori György írói öröksége mellett Konrád György hagyatékát is a berlini Akademie der Künste (AdK) archívuma őrzi. Dalos György író, Werner Heegewaldt, archívum-igazgató, és Marcel Lepper, az irodalmi gyűjtemény vezetője a magyar írók németországi fogadtatásáról, Berlinről és irodalmi hovatartozásról beszéltek.
Egy végrendelet hétköznapi fénymásolata nem vehető figyelembe, így a végakarat helyett a törvényes öröklés rendje szerint mindent a feleség kap meg.
J. D. Salinger 1965 után tudatosan nem publikált, a fia mégis megjelenteti eddig fiókban lapuló írásait. Etikus eljárás ez? És mit rejt a hagyaték?
Ezentúl Budapesten kezelik Habsburg Ottó hagyatékát, közölte az Ö1 osztrák közszolgálati rádió, amelynek értesülését az utolsó Habsburg trónörökös fia, Habsburg György, a 2024-es budapesti olimpia és paralimpia nagykövete is megerősítette az APA osztrák hírügynökségnek. A trónörökös mindig azt vallotta, testben osztrák, lélekben magyar.
Januártól működteti az idén elhunyt Nobel-díjas író, Kertész Imre hagyatékának gondozására és írói emlékének ápolására létrejövő Kertész Imre Intézetet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, melynek főigazgatója Schmidt Mária.
Habsburg Ottó hagyatékának a budai Várban való elhelyezéséről döntött a kormány - olvasható a Magyar Közlöny csütörtökön megjelent számában.
Fejtő Ferenc hagyatékát ajánlotta az érdeklődök figyelmébe a baloldali hagyományokról szóló csütörtök esti beszélgetésen Soós Eszter Petronella.
Faludy György kiadatlan erotikus és más témájú verseinek kéziratait, jegyzetfüzeteket, leveleket, személyes tárgyakat, állami kitüntetéseket, valamint a költő köteteinek autográf javításokkal ellátott szerzői példányait is elárverezik azon az aukción, amelyet a Kossuth-díjas költő, író, műfordító hagyatékából rendeznek csütörtökön Budapesten, a Pintér Aukciósházban.
Szerencsés véletlen folytán került elő Rónay György hagyatékából Tíz év (1942-1952) verstermését tartalmazó gépelt, beköttetett gyűjtemény, amelyet az író életművét bemutató sorozatban a Szent István Társulat adott ki.
Magánszemélyek mellett a Petőfi Irodalmi Múzeum vásárolta meg a 102 éves korában idén elhunyt Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni hagyatékából származó műtárgyakat, amelyeket vasárnap bocsátottak árverésre.
Gyűrűk, gyöngyök, órák, több zacskónyi aranypor és törtarany, a Karadjordjevic királyi család ékszerei, felbecsülhetetlen értékű pénzérmék, valamint egy titokzatos kulcs került eddig elő Joszip Broz Tito hagyatékából a belgrádi sajtó nem hivatalos értesülése szerint.