Rémálommá is válhat az öröklés, de...

Akár hónapokig hozhatják a bulvárlapok címlapon, miként marakodnak egy-egy ismert ember halála után az örökösök. És az sem ritka, hogy a rendőrségi hírek szólnak hagyatéki ügyekről. Persze nem minden örököscivakodás kerül be a médiába, de sok-sok családtag érezheti magát egy szappanope­ra szereplőjének, amikor kiderül, hogy az elhunyt titkolt adósságot halmozott fel, vagy felbukkan egy sosem látott örökös – és taszítja sokkoló helyzetbe a gyászolókat.