Mészáros Lőrinc cége javíthatja 1,2 milliárd forintért a MÁV járműveit

2025-10-01 16:01:00 CEST

A tendert a társaság úgy nyerte el, hogy a rivális ajánlattevőt többek között aránytalanul alacsonynak ítélt árajánlata miatt kizárták.

A felcsúti milliárdos cége, a Mészáros M1 Járműparkkezelő Zrt. már a megalakulását követő évben állami megbízáshoz jutott, a mostani pedig már a harmadik hasonló szerződés – írja az Átlátszó.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1,2 milliárd forintos tenderét a társaság úgy nyerte el, hogy a rivális ajánlattevőt többek között aránytalanul alacsonynak ítélt árajánlata miatt kizárták.

A pályázatot idén tavasszal hirdették meg gépjárművek javítására és karbantartására. A felhívásra két vállalat jelentkezett: a Mészáros M1 Járműparkkezelő Zrt. és a Varga Vasúti és Közúti Járműjavító és -gyártó Kft. Utóbbi ajánlatával probléma merült fel, mert az általa megadott árak a becsült érték meghatározásához benyújtott indikatív ajánlatokban szereplő egységárak átlagához, valamint a másik pályázó áraihoz képest is aránytalanul alacsonynak tűntek. A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ezért árindokolást kért a Varga Kft.-től, amely ugyan benyújtotta a kért dokumentumokat, de a társaság ezeket nem találta kielégítőnek, és további részletezést kért. Mivel ezt a cég már nem adta le, az ajánlatot érvénytelennek nyilvánították, jogsértő üzleti titokra hivatkozva, valamint azért, mert a hiánypótlás után sem javította a hibákat. A közbeszerzési értesítőben közzétett hivatalos eredmény szerint így végül az egyetlen érvényes pályázatot benyújtó Mészáros M1 Járműparkkezelő Zrt. lett a nyertes.

Így a Magyar Államvasutak (MÁV) nettó 1,2 milliárd forint értékben 36 hónapos keretmegállapodást kötött a társasággal 422 db személy-, haszon- és tehergépjármű karbantartása, garanciális időszak alatti és azon túli javítása, valamint a kapcsolódó szolgáltatások ellátására. A 2023 végén alapított cég rövid idő alatt több állami tenderen is nyert, köztük az Országos Mentőszolgálat és a Készenléti Rendőrség pályázatán. A vállalat tavalyi árbevétele 359,8 millió, adózott eredménye 13,8 millió forint volt. A társaság tulajdonosa a Talentis Group Beruházás-szervező Zrt.-n keresztül a felcsúti milliárdos, Mészáros Lőrinc. Cégei a G7 szerint már több tízmilliárd forint extraprofitot vontak ki a magyar vasútból.