Kormányablak nyílt Mészáros Lőrinc autókereskedésében, az állam fizeti a bérleti díjat

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium érvelése szerint az állam jól jár, ha fizet a Mészáros M1 Autókereskedő Kft.-nek azért, hogy az épületükben működhessen a kormányablak.

Az országban egyedüliként nyílt egy autókereskedő cég épületében Gépjármű Ügyintézési Pont idén tavasszal. A cég pedig nem más, mint a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mészáros M1 Autókereskedő Kft. – írja az Átlátszó. A leggazdagabb magyar cége az oknyomozó portál szerint irodát, ügyfélfogadó irodát és étkezőt alakított ki a hivatali dolgozók számára, az állam pedig 1,1 millió forintos bérleti és üzemeltetési díjat fizet.

A Budaörsi Kormányablak Gépjármű Ügyintézési Pont tavaszi átadó ünnepségén Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter azt mondta: „Minden alkalommal egy kicsi örömünnep, ha újabb kormányablakot nyithatunk meg.” A miniszter hozzátette, „ha az állam valóban polgárközpontú akar lenni, akkor neki kell odamenni a polgárokhoz”.

A Buda Környéki Televízió felvételei szerint Orbán Viktor miniszterelnök barátja, Mészáros Lőrinc is jelent volt az átadón. Navracsics Tibor elmondása szerint azért éppen a felcsúti milliárdos cégének telephelyén nyílt az új kormányablak, mert Budaörsön rengeteg autókereskedés van, így a személygépkocsik üzembe helyezésével kapcsolatos ügyintézés sokkal nagyobb számban fordul elő, mint az ország más pontjain.

„Mivel a magántőke is az állam segítségére sietett, a józan ész mentén haladva megtalálták a közös érdekeket, ami a közjó és a magánjó találkozási pontja” – fogalmazott a miniszter.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a lap érdeklődésére azt írta, a Gépjármű Ügyintézési Pontok létrehozásának célja, hogy a nagy számú gépjármű-ügyintézést bonyolító vállalkozások a kormányablakoktól elkülönített helyszíneken intézzék ügyeiket. Így csökkenthető a magánszemélyeket és kisebb vállalkozásokat kiszolgáló kormányablakok terheltsége, és egyaránt rövidül az állampolgárok és a vállalkozások ügyintézése is.

Mint közölték, a budaörsi Gépjármű-Ügyintézési Pont forgalma – a féléves működése során – több mint duplája volt az előzetesen vártnak. „Az elsősorban a környékbeli nagyforgalmú autókereskedő és flottakezelő cégek köréből kikerülő ügyfelek havi szinten átlagosan kb. 45-50 millió forintnyi igazgatási díjat fizetnek be a költségvetésnek, amely jelentősen meghaladja a helyiség kb. 1,1 millió forintos bérleti és üzemeltetési díját, illetve az ügyfélszolgálat fenntartási költségeit” – írták.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium érvelése szerint az állam jól jár az egésszel, hiszen a kifizetett pénz többszörösét kapják vissza a környékbeli nagy forgalmú autókereskedő és flottakezelő cégek köréből kikerülő ügyfelektől igazgatási díj formájában.