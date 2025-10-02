Szürkévé változik a táj, az építkezések miatt rohamtempóban tűnnek el az európai zöldfelületek

környezetszennyezés;természetvédelem;építkezések;

2025-10-02 20:53:00 CEST

Műholdképek elemzéséből kiderült, hogy 2018 és 2023 között az európai zöldfelületek rohamtempóban tűntek el. A veszteségekért főleg a lakóövezeti létesítmények, útépítések felelősek.

A Guardian és partnereinek öt éves periódust felölelő, az Egyesült Királyságot és Európa központi területeit érintő, műholdfelvételeken alapuló kutatásai bemutatják azt a tempót, amivel a zöld növényzettel borított természeti, mezőgazdasági földek szürke aszfaltozott utaknak, lakótelepeknek, golfpályáknak, ipartelepeknek adják át helyüket. Naponta hatszáz futballpályának megfelelő zöldterület tűnik el, ahol vadállatok élhetnének, amely szenet köthetne meg, vagy éppen élelmiszerrel szolgálhatna.

Az amazonasi esőerdőket már évek óta vizsgálják hasonló módon műholdakról, de Európában ilyen felmérést most végeztek először. A Green to Grey projekt (Zöldből szürkébe) a norvégiai Természetkutató Intézet (Nina) tudósainak részvételével folyt, hogy felmérjék a veszteségeket. A kezdeményező Guardian mellett a határokon átívelő, tizenegy országot bevonó kutatásban nemzetközi újságíró szervezet - Aréna az Európai Újságírásért - és nemzeti hírszolgáltató médiumok vettek részt. Kiderült, Európa évente 1500 négyzetkilométer zöldterületet veszít: 2018 és 2023 között egy Ciprus szigetét kitevő terület - 9000 négyzetkilométer - vált szürkévé.

A veszteségek nagy része - évente 900 négyzetkilométer - a természeti területeket érinti, de 600 négyzetkilométernyi zöld tűnik el mezőgazdasági hasznosítású földekről is. Utóbbi az egészséget és az élelmiszerbiztonságot is fenyegeti. A legfőbb okai a pusztításnak a ház- és útépítések. A Zöldből a szürkébe kutatás 30 országot vizsgált: mindenki veszít területeket, de nem egyenlő mértékben. Az első Törökország 1860, a második Lengyelország 1000, a harmadik Németország 950 négyzetkilométerrel, őket a franciák és az EK követi.

Portugáliában például, a védett tengerparti dűnéken az Atlanti-óceán partján - Natura 2000 területen - 300 hektáron golfpályát építettek és körülötte 5,6 millió fontért (2,5 milliárd forint) ingatlanokat adtak el. A még épülő, európai luxust ígérő lakóparkban van Eugenie hercegnő és férje, Jack Brooksbank második otthona, aki a fejlesztőknek dolgozik. A golfpálya 800 000 liter vizet használ fel naponta. Natura 2000-es területeket akkor lehet megszüntetni, ha az az emberi közösségek számára különösen indokolt. A portugál hatóságok engedélyezték a fejlesztést egy amerikai cégnek, noha a természetvédők szerint egy golfpálya aligha tartható számon kiemelt gazdasági és így esetleg közösségi érdekként.

Törökországban az Égei-tenger partján a Çaltılıdere-nedves-élőhely egy négyzetkilométerét betonozták le, hogy kikötőt építsenek, flamingók, pelikánok, kormoránok, tengeri keszegek és sügérek látták ennek a kárát. A hatóságok 2017-ben szüntették meg a terület védettségét, ami széntározóként, vonuló madarak pihenőhelyeként és természeti élelemforrásként is szolgált. A fejlesztő konzorcium szerint a projekt hatalmas gazdasági haszonnal jár a környéken élők számára, és minden nemzetközi és uniós törvényi előírásnak megfelel.

Görögország északi részén a Vermio-hegységben, amit törvény mentesít az útépítések alól, szélturbina-farm épül, a tulajdonos-építő dublini cég szerint a szabályokkal összhangban, és újraerdősítést is végeznek. Németországban Berlin mellett a Tesla-autógyár építése miatt több mint félmillió fát vágtak ki.