Műholdképek elemzéséből kiderült, hogy 2018 és 2023 között az európai zöldfelületek rohamtempóban tűntek el. A veszteségekért főleg a lakóövezeti létesítmények, útépítések felelősek.
Sorra indulnak a társasház építések Budapesten, a keresleti rekord fűti a piacot és az áremelkedést is.
Az arabok versenyeztetés nélkül, de piaci áron megvennék Rákosrendező területének nagy részét.
Rengeteg milliárd sorsáról döntött a kabinet.
A kiemelt beruházások további gyorsítása lehet az egyik célja az önkormányzatok építésügyi jogköreit átalakító új jogszabály-tervezetnek.
A halottak száma 50, a sérülteké mintegy 2000. A történtekben pedig komoly szerepe van a korrupciónak és az erőltetett építkezéseknek.
Egyre jobban vissza kell fogni a 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokság költségeit. Az ország súlyos gazdasági válsága miatt ugyanis nem tudják tartani az eredeti terveket. Egyesek szerint ez nem is baj, mert a vb után a létesítményeket úgysem használnák ki.
Kiváló minőségű alkotás az egykori felvonulási téren lévő Ötvenhatos emlékmű, amit az építkezések miatt vélhetően nem kell lebontani - nyilatkozta Baán László a Múzeum Negyed miniszteri biztosa. Ám a jobboldal régóta feni fogát a Gyurcsány Ferenc által 2006-ban felavatott alkotásra, a beruházás jó alkalom lehet az eltávolítására.