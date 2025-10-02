Spórolni kényszerül a Kreml

Egyre jobban vissza kell fogni a 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokság költségeit. Az ország súlyos gazdasági válsága miatt ugyanis nem tudják tartani az eredeti terveket. Egyesek szerint ez nem is baj, mert a vb után a létesítményeket úgysem használnák ki.