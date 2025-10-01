Börtönbe megy a katolikus iskola volt tanára, aki szexuálisan zaklatta egy diákját

ítélet;kiskorú veszélyeztetése;

2025-10-01 17:07:00 CEST

Egy „pizsamaparti” volt az ürügy, hogy közeledhessen áldozata felé.

Két év tíz hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte a Keszthelyi Járásbíróság azt a korábban tanárként dolgozó férfit, aki szexuálisan zaklatta egyik tanítványát – közölte szerdán a Zalaegerszegi Törvényszék.

A tájékoztatás nem nevezte meg az intézményt, de a 24.hu információi szerint az eset a Veszprémi Főegyházmegye fenntartásában működő Laky Demeter Római Katolikus Általános Iskolában történt, amely Rezi településen található.

A férfit a 14. életévét betöltött, de 18. életévét még el nem ért személlyel fennálló hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve, szexuális cselekmény végzésével elkövetett szexuális visszaélés, valamint kiskorú veszélyeztetése bűntette miatt mondták ki bűnösnek. Feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítélet indokolása szerint a volt pedagógus 2019 szeptemberétől dolgozott tanárként abban az iskolában, ahol a bűncselekményt elkövette. Tanítványaival bizalmas kapcsolatot próbált kialakítani, kirándulásokat és mozilátogatásokat szervezett. 2024 végén külön figyelmet fordított az akkor 15 éves sértettre, vonzalmát szavakkal és ölelésekkel is kifejezte.

A történtek 2025. február 14-én egy nyolcadikos tanulóknak szervezett „pizsamapartin” csúcsosodtak ki, amikor a gyerekek a tornateremben feküdtek le aludni, a férfi azonban elérte, hogy áldozatával külön helyiségben helyezkedjenek el. Az éjszaka során szexuális közeledést tanúsított a diák felé, aki ezt visszautasította. A bíróság szerint a férfi visszaélt a felügyeletére bízott kiskorúval szembeni hatalmi helyzetével, és veszélyeztette a sértett érzelmi és erkölcsi fejlődését, aki a történtek következtében szorongóvá és visszahúzódóvá vált.

Az ítéletet az előkészítő ülésen mindenki tudomásul vette, így az jogerőre emelkedett.