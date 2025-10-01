Kórházba került a BKV egyik női diszpécsere, miután egy férfi utas megverte

BKV;metró;erőszak;közfeladatot ellátó személy elleni erőszak;

Az agresszív férfit visszatartották a rendőrök kiérkezéséig.

Súlyosan bántalmazták a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) egyik szolgálatot teljesítő állomási diszpécserét. A támadás olyan erőszakos volt, hogy a nő kórházi ellátásra szorult. – derül ki a társaság lapunkhoz is eljuttatott tájékoztatásából.

A támadás a hármas metró Újpest-városkapu állomásán történt. A biztonsági őr értesítette a rendőrséget, és visszatartotta az agresszív férfit, akit később előállítottak.

A közlekedési vállalat közlése szerint zéró toleranciát alkalmaznak az erőszakkal szemben, és minden rendelkezésre álló eszközt igyekeznek felhasználni a munkatársaik és az utasok védelmében. A metróállomásokon állandó és mozgó vagyonőrök teljesítenek szolgálatot, emellett kamerás megfigyelés is segíti a problémás helyzetek kiszűrését. A biztonsági intézkedéseket folyamatosan fejlesztik: 2024-ben 14 ilyen esetet regisztráltak, ebből 12-t az első három negyedévben. 2025 szeptemberének végéig pedig 8 alkalommal történt támadás valamelyik dolgozójuk ellen.

A BKV kiemelte, hogy egyes munkatársaik közfeladatot ellátó személynek minősülnek, és amennyiben a bűncselekmény bizonyítást nyer, az elkövetők akár évekre is szabadságvesztést kaphatnak.