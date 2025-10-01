Strasbourgig is elmennek a kölcseys tanárok, miután pert vesztettek a Kúrián

Emberi Jogok Európai Bírósága;polgári engedetlenség;Kölcsey Ferenc Gimnázium;Tanítanék Mozgalom;

2025-10-01 18:08:00 CEST

Nem adják fel a küzdelmet.

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak azok a tanárok, akiket polgári engedetlenségi akcióban való részvételük miatt bocsátottak el – közölte a Tanítanék Mozgalom egy szerdán, lapunkhoz is eljuttatott tájékoztatásában.

Mint arról korábban beszámoltunk, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium öt pedagógusát, köztük a Tanítanék Mozgalom két tagját 2022-ben elbocsátották polgári engedetlenség miatt. A Magyar Helsinki Bizottság támogatásával pert indítottak: első fokon a Fővárosi Törvényszék aránytalannak ítélte a felmentést, a Fővárosi Ítélőtábla azonban úgy döntött, hogy már a csekély mértékű engedetlenség is elégséges indok lehet azonnali elbocsátásra. A Kúria végül kimondta: a tanárok politikai véleményt nyilvánítottak, a polgári engedetlenség nem jogi kategória, követeléseiket sztrájk formájában fejezhetik ki, más eszköz munkajogi következményekkel jár.

A Tanítanék Mozgalom kifogásolta, hogy a legfelsőbb bírói fórum döntése kizárólag arra épült, hogy a pedagógusok néhány órában nem tartottak tanórát. A tanárok jogi képviselője, Tóth Balázs, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje hangsúlyozta, elfogadhatatlannak tartja a bírósági indokolást, amely szerinte figyelmen kívül hagyja az ügy lényegét. Úgy véli, a jog ilyen értelmezése érzéketlen mindazzal szemben, amit egy tisztességes társadalom és annak jogrendje képviselne.

Törley Katalin, az elbocsátott pedagógusok egyike és a Tanítanék Mozgalom alapítója az ítélet után kijelentette, hogy a döntés világos üzenetet hordoz: Magyarországon a tanárokat ma már következmények nélkül el lehet bocsátani a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása miatt. Hozzátette, hogy bár az ítélet lesújtó, küzdelmük nem ért véget, mert van miért folytatniuk.