Elfogta a rendőrség a Navalnij-emlékmű megrongálóját

rongálás;elfogás;Alekszej Navalnij;

2025-10-01 18:08:00 CEST

Indítékára egyelőre nem derült fény.

Elfogta a rendőrség azt a személyt, aki rendszeresen eltávolította a budapesti orosz nagykövetség előtt kialakított Navalnij-emlékhelynél elhelyezett kegyeleti tárgyakat – közölte szerda délután egy Facebook-posztban a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) terézvárosi önkormányzati képviselője.

Oláh János tájékoztatása szerint az éjszakai órákban érték tetten a feltételezett elkövetőt. A politikus tanúvallomást tett, majd a rendőrök átadták neki a gyanúsítottnál talált fényképeket, transzparenseket és virágokat, így az emlékhelyet ismét helyreállították. A rendőrség éjjel-nappal figyelte a helyszínt, ezért tudták gyorsan elfogni a gyanúsítottat. Kilétéről és indítékáról a nyomozás érdekei miatt nem adtak további tájékoztatást.

Az emlékhelyet 2024 februárjában állították fel a kisföldalatti Bajza utcai megállójának lépcsőkorlátjánál. A helyszínt hónapokon keresztül rendszeresen gondozták: virágokat és fényképeket helyeztek el rajta. 2025 szeptemberére azonban az emlékhely elemei – a fotók, virágok és más tárgyak – rendre eltűntek, így csak az üres helyszín maradt.

Az első eltávolítás után Oláh János újra kihelyezte a fotókat és a virágokat, de ezek ismét eltűntek. Az orosz nagykövetség közleményében „kétes értékű létesítménynek” nevezte az emlékhelyet, és úgy fogalmazott, hogy az eltávolítás körüli ügy célja kampánytémát teremteni Oroszország ellen. Soproni Tamás, Terézváros polgármestere eközben jelezte, hogy támogatja egy állandó emlékhely létrehozását a helyszínen.

Az emlékhelyet ismételten eltávolították, a kihelyezett tárgyakat rendre leszedték, miközben civilek újra és újra megpróbálták helyreállítani.

Karácsony Gergely főpolgármester támogatását fejezte ki, hogy Navalnij nevét viselje az orosz nagykövetséggel szemben található közterület.