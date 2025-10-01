Orbán Viktor;Dánia;EU-csúcs;

2025-10-01 18:51:00 CEST

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében ketrecharcnak nevezte a szerdai koppenhágai informális EU-csúcsot, ám az igazság az, hogy döntésekről még nincs szó.

Az EU soros elnökségét betöltő Dániában gyűltek össze az uniós tagállamok vezetői, hogy konkrét döntések kényszere nélkül egyeztessenek többek között a védelempolitika és Ukrajna támogatásának kapcsán. A tárgyalások lapzártánkkor még nem értek véget.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a találkozó előtt újságíróknak megismételte állítását, miszerint Ukrajna nem egy szuverén ország. „Ukrajna egy hősies ország. Támogatnunk kell őket. Ez nem kérdés. A kérdés az a forma, hogy hogyan tegyük. A tagság túl sok, csak stratégiai megállapodásra van szükség.”

Amikor arról kérdezték, mi a véleménye azokról az idegen drónokról, amelyeket Dánia légterében észleltek a közelmúltban, azt válaszolta: „Lőjék le. Ennyi.”

A házigazda dán miniszterelnök, Mette Frederiksen a találkozó kezdetén úgy nyilatkozott, a második világháború vége óta nem volt Európa ennyire nehéz és veszélyes helyzetben. Szerinte Oroszország hibrid háborút folytat, legutóbb - néhány napja - éppen dán reptereket kellett lezárni ismeretlen eredetű drónok miatt.

A legtöbb tagállam számára egyértelmű, hogy gyorsan és közösen kell fellépni a védelem fejlesztésével, de az irányítás, tervezés és persze a pénz kapcsán sok még a megválaszolatlan kérdés. Bár Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szívesen lenne a védelmi fejlesztések motorja, a kényes biztonsági kérdéseket a tagállamok nem szívesen adnák ki a kezükből. Múlt héten az Európai Bizottság vezetésével az EU keleti tagállamai egy közös úgynevezett drónfal terveinek kidolgozásába kezdtek. Bár a Putyinnal barátibb viszonyt fenntartó Szlovákia és Magyarország a drónfallal kapcsolatos egyeztetések első köreiben még nem vett részt, mára ők is asztalhoz ültek.

A szerdai találkozó másik nagy kérdése a befagyasztott orosz állami vagyonok felhasználása volt. Az EU-ban befagyasztott majdnem 200 milliárd euróból szeretnék segíteni Ukrajnát, úgy, hogy a döntés jogilag és politikailag is minimalizálja a kockázatot. Mivel Moszkva láthatóan nem akar békét, szükség volna a megtámadott ország további támogatására, miközben persze az EU tagállamoknak sürgősen a saját védelmükre is költeniük kellene. Az orosz pénzek felhasználásáról még messze a döntés, a csúcsot levezető António Costa az Európai Tanács elnökeként most csak megpróbálta közelíteni az álláspontokat. Az optimistább forgatókönyvek szerint az október 23-án esedékes következő brüsszeli EU-csúcson születhet vezetői szinten politikai döntés, amelyet az Európai Bizottság új jogszabálytervezete követhet.

Az orosz vagyon nagy része a brüsszeli székhelyű Euroclear cégen keresztül lett befektetve, de az államkötvényekbe tett milliárdok szépen lassan lejárnak, és logikus volna a vagyon felhasználása, de jogállami keretek között ezt a pénzt mégsem lehetne csak úgy elkobozni és Kijevnek adni. A mostani javaslatok lényege, hogy egy kölcsön formájában kapná meg a pénzt Ukrajna, amit csak akkor kellene visszafizetnie, ha Moszkva kártérítést fizetne. A kölcsönhöz pedig a tagállamok adnának fedezetet. Míg az Oroszország elleni szankciók esetében félévente rá kell bólintania minden tagállamnak a hosszabbításra, a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználását mindenképpen vétó-biztosra szeretnék kialakítani.

Orbán Viktor még a találkozó előtt Facebookon azt írta, Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása a téma, de valójában egészen másról egyeztettek a vezetők. A kérdés inkább az, hogy hogyan folytatódhatnak a hosszadalmas technikai tárgyalások a következő években úgy, hogy egy tagállam se tudja azokat úton-útfélen gáncsolni. A jelenlegi folyamatban ugyanis a csatlakozási tárgyalási fejezetek megnyitása és lezárása is egyhangúságot követel, ahogy a több fejezetet összefogó úgynevezett klaszterek megnyitását is egyetlen ország is meg tudja akadályozni. A most pedzegetett javaslat szerint viszont az egyes területekről szóló egyeztetések elkezdését nem akadályozhatná egy-egy vétó, de a szabály a végső egyetértésről így sem változna.

Bár az elmúlt hónapokban az ukrán tárgyalások magyar vétója miatt lett akkut a probléma, ez közel sem csak Orbánról szól. Nemrég Észak-Macedónia és Albánia is többször megtapasztalta, amikor szomszédaik belpolitikai okok miatt akadályozták az integrációs útjukat. Igaz, pont ezért kevés is az esély, hogy ezt a kártyát akár csak részben is föladják a nemzeti kormányok.