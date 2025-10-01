Orbán Viktor Dániában: Ha olyan drónok érkeznek, amik nem hozzátok tartoznak, lőjétek le

Európai Unió;Koppenhága;Orbán Viktor;informális csúcstalákozó;

2025-10-01 15:25:00 CEST

A miniszterelnök megismételte állítását, miszerint Ukrajna nem egy szuverén ország. Egyébként a svédeket szereti, Dánia pedig nem demokratikus.

A koppenhágai informális EU-csúcs előtt nyilatkozott az összegyűlt újságíróknak Orbán Viktor. Sajtótájékoztatója elején már rögzítette, hogy szinte semmiben nem ért egyet a témául szolgáló többségi véleménnyel, természetesen Ukrajna támogatása vonatkozásában, és az orosz energiahordozókról való leválással kapcsolatban.

A miniszterelnök szerint mindemellett nem lehet Magyarország megkerülésével dönteni Ukrajna uniós csatlakozásáról, minden fejezet megnyitásához és lezárásához kell az összes tagállam beleegyezése. Ami az Orbán-kormány szövetségeseit illeti, megfogalmazása szerint „csendes szövetségesekkel” rendelkeznek, azok, akik meg is fogalmazzák a hasonló aggályokat, kevesen vannak - ismerte el.

Orbán Viktort megkérdezték arról is, mi a helyzet jelenleg a Svédországgal való konfliktussal. Elmondta, hogy Ulf Kristersson svéd miniszterelnök a svéd kormány nevében 4 vagy 5 ügyben beavatkozott az Orbán-kormány ellenében az Európai Bíróság ellen zajló perekbe, ez a probléma, „egyébként szeretjük a svédeket” - fogalmazott.

Moldova választását illetően gratulált az EU-párti győztesnek, azzal kapcsolatban pedig, hogy Moldova uniós csatlakozását összekötnék Ukrajnával, a kormányfő kifejtette, hogy két különböző országról van szó. Megismételte állítását, miszerint Ukrajna nem szuverén ország jelenleg, mert nem tudni, hol húzódik a keleti határa, ha pedig az EU úgy dönt, hogy nem finanszírozza tovább Ukrajnát, akkor az ország összeomlik. Ezért szerinte Ukrajna ügyét semmi mással nem lehet összekeverni. Későbbi kérdésre válaszolva azt is közölte, hogy ez részéről nem egy morális állítás, hanem pénzügyi tény.

„Lőjék le. Ennyi. Ha olyan drónok érkeznek, amik nem hozzátok tartoznak, lőjétek le, persze”

- jelentette ki a kormányfő arra a kérdésre válaszolva, mi a véleménye azokról az idegen drónokról, amelyeket Dánia légterében észleltek a közelmúltban. Később azt is megemlítette, hogy ha valami berepül Magyarországra és az nem hozzánk tartozik, akkor lelőljük.

A miniszterelnök reméli, hogy a Barátság-kőolajvezeték a továbbiakban is működni fog. Időnként az ukránok szétbombázzák az orosz oldalon működő szakaszokat, akkor megáll, de most egyelőre működik. Mint mondta, konzultált a Mol vezetőivel, mielőtt Koppenhágába érkezett volna és igyekszik is képviselni ezt. Orbán Viktor megismételte azt a kormányzati állítást is, mely szerint a horvát vezeték nem megfelelő az orosz energiahordozók pótlására. Magyarországnak nincs tengere, és a földrajzi adottságokat nem tudjuk megváltoztatni - mondta. Donald Trump tiszteletben tartja más országok szuverenitását - tette hozzá a felvetésre, miszerint az amerikai elnök is kilátásba helyezte, hogy megpróbálja lebeszélni az Orbán-kormányt az orosz energiahordozók vásárlásáról. Trump elmondása szerint megkérdezte, hogy mi a helyzet, az európaiak pedig agresszívabbak nála.

Orbán Viktor reményét fejezte ki, hogy Andrej Babis visszatér a hatalomba Csehországban. Ami az esetleges harmadik világháborút illeti, azt mondta, hogy a meghatározó országok egyetlen hibája is elég ahhoz, hogy végzetes legyen.

A magyar miniszterelnök ezt követően a nemzeti konzultáció eredményére hivatkozott, azzal kapcsolatban, hogy miért nem támogatja az Orbán-kormány Ukrajna uniós csatlakozását. Kifejtette, hogy a fontos kérdésekben megkérdezik az embereket, mint például a háborúról, a migrációról és a genderről. Ezért szerinte Magyarország utasítja el az ukrán csatlakozást. A stratégiai együttműködés rendben van, támogatni is kell őket, Ukrajna egy hősies ország, de az uniós tagság túl sok - fogalmazott.

„Dániával ellentétben Magyarország demokratikus ország”

- jelentette ki Orbán, hozzátéve, a demokrácia szerinte az, hogy senki sem erőltetheti rád a maga életvitelét.