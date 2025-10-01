Előzetes letartóztatásba helyezték az Északi Áramlat felrobbantásának egyik gyanúsítottját

Lengyelország;letartóztatás;Északi Áramlat;

2025-10-01 20:01:00 CEST

Az ukrán gyanúsítottat jó eséllyel kiadják Németországnak a későbbiekben.

Hét napos előzetes letartóztatásba helyezte egy varsói bíróság azt az ukrán férfit, akit a gyanú szerint annak a csoportnak a tagjaként azonosítottak, amely részt vehetett az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásában – írja a Rzeczpospolita.

A döntés lehetővé teszi, hogy a Volodimir Z.-ként megnevezett férfit a későbbiekben kiadhassák Németországnak. Korábban alkotmányos szabotázs, rongálás, valamint az Északi Áramlat 2 gázvezeték megrongálásának gyanúja miatt adtak ki ellene európai elfogatóparancsot. Arról, hogy kiadják-e Németországnak, a bíróság határoz majd, az iratok áttanulmányozására száz nap áll rendelkezésre.

A Varsói Kerületi Ügyészség szóvivője, Piotr Antoni Skiba közölte, hogy a dokumentumok kézhezvételét követően további lépések várhatók: az ügyészség benyújtja a kiadatási indítványt Németország felé, az európai elfogatóparancs alapján.

A férfi védője, Tymoteusz Paprocki kijelentette, hogy nem értenek egyet a bíróság döntésével, ezért fellebbezést nyújtanak be. Szerinte, ha egy ukrán állampolgárt azzal vádolnak, hogy megrongálta a Németországot Oroszországgal összekötő infrastruktúrát, akkor nem lenne szabad az Európai Unió területén büntetőjogi felelősségre vonni. Hozzátette, ügyfele régóta Lengyelországban tartózkodik, nem áll fenn a szökés veszélye, nem ismeri el bűnösségét, és tisztában volt az európai elfogatóparancs kiadásával, de ártatlannak tartja magát, ezért nem bujkált.