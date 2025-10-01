Előzetes letartóztatásba helyezték az Északi Áramlat felrobbantásának egyik gyanúsítottját

Hét napos előzetes letartóztatásba helyezte egy varsói bíróság azt az ukrán férfit, akit a gyanú szerint annak a csoportnak a tagjaként azonosítottak, amely részt vehetett az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásában – írja a Rzeczpospolita.
A döntés lehetővé teszi, hogy a Volodimir Z.-ként megnevezett férfit a későbbiekben kiadhassák Németországnak. Korábban alkotmányos szabotázs, rongálás, valamint az Északi Áramlat 2 gázvezeték megrongálásának gyanúja miatt adtak ki ellene európai elfogatóparancsot. Arról, hogy kiadják-e Németországnak, a bíróság határoz majd, az iratok áttanulmányozására száz nap áll rendelkezésre.
A Varsói Kerületi Ügyészség szóvivője, Piotr Antoni Skiba közölte, hogy a dokumentumok kézhezvételét követően további lépések várhatók: az ügyészség benyújtja a kiadatási indítványt Németország felé, az európai elfogatóparancs alapján.
A férfi védője, Tymoteusz Paprocki kijelentette, hogy nem értenek egyet a bíróság döntésével, ezért fellebbezést nyújtanak be. Szerinte, ha egy ukrán állampolgárt azzal vádolnak, hogy megrongálta a Németországot Oroszországgal összekötő infrastruktúrát, akkor nem lenne szabad az Európai Unió területén büntetőjogi felelősségre vonni. Hozzátette, ügyfele régóta Lengyelországban tartózkodik, nem áll fenn a szökés veszélye, nem ismeri el bűnösségét, és tisztában volt az európai elfogatóparancs kiadásával, de ártatlannak tartja magát, ezért nem bujkált.Letartóztattak Lengyelországban egy ukrán férfit, aki részt vehetett az Északi Áramlat felrobbantásában