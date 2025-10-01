Meghalt Jane Goodall

gyász;természetvédelem;Jane Goodall;

2025-10-01 20:35:00 CEST

A világhírű etológus 91 éves volt.

91 éves korában elhunyt Jane Goodall, a világszerte elismert természetvédő és állatjóléti aktivista, aki a csimpánzok egyik legismertebb szakértőjeként szerzett nemzetközi hírnevet – írja a People magazin.

A róla elnevezett intézet tájékoztatása szerint Kaliforniában hunyt el előadókörútja közben. Fiát, Hugót és három unokáját hagyta hátra. Közleményükben kiemelték, hogy etológusként tett felfedezései alapvetően formálták át a tudomány szemléletét, miközben fáradhatatlanul dolgozott a természet védelmén és helyreállításán.

Úttörő kutatásai, amelyek a csimpánzok személyiségére és társas viselkedésére irányultak, megváltoztatták azt a felfogást, ahogyan az emberiség saját helyét és viszonyát látja az állatvilágban. Goodall a klímaválság kezelésének egyik elszánt szószólója volt, évekig sürgette a mielőbbi cselekvést. 2002-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete a Béke Hírnökének nevezte ki, évtizedeken át dolgozott a csimpánzok védelmén, miközben a világ egyik legismertebb közéleti személyiségévé vált.

Jane Goodall Angliában született, és már gyermekkorától az állatok iránti szenvedély vezette. 1957-ben Kenyába költözött, ahol Louis Leakey felismerte tehetségét, majd 1960-ban Tanzániába küldte, hogy csimpánzokat kutasson. A gombéi terepmunkája során 26 évesen tett jelentős felfedezéseket: megfigyelte, hogy a csimpánzok eszközöket használnak, és összetett társas kapcsolatokat alakítanak ki. A Cambridge-i Egyetemen szerezte meg PhD-fokozatát, amellyel a tudomány élvonalába került. Az 1980-as évektől világszerte kampányolt a természet védelméért, megalapította a Jane Goodall Intézetet és a Roots & Shoots programot, valamint több könyvet publikált.

Élete végéig megingathatatlanul hitte, hogy az emberiség képes változtatni. Meggyőződése volt, hogy még van idő megmenteni a bolygót, de ehhez közös cselekvés szükséges.

Magyarországon többször is járt: legutóbb 2023. május 9-én Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Lágymányosi Campusán, a Gömb Aulában tartott előadást a természetvédelemről és a közösségi cselekvésről. Részt vett egy faültetésen is Karácsony Gergellyel közösen. 2018-ban a budapesti II. kerületben felavatta a róla elnevezett pesthidegkúti tanösvényt, és ugyanebben az évben nyilvános beszélgetésen vett részt az ELTE konferenciaközpontjában.