Madártoll helyett fűszoknyát használ 2026-os tavaszi kollekciójában Stella McCartney, az ökodivat forradalmára

Mi több, a madártoll helyettesítésére is talált növényi alapú megoldást: a saját birtokán növekvő fűféléből készül a „fevver” (feather helyett), amit különböző színekre festve használt fel 2026-os tavaszi kollekciójában.
divat;fenntarthatóság;képgaléria;Stella McCartney;
2025-10-02 14:00:00 CEST
