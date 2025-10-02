Madártoll helyett fűszoknyát használ 2026-os tavaszi kollekciójában Stella McCartney, az ökodivat forradalmára

divat;fenntarthatóság;képgaléria;Stella McCartney;

2025-10-02 14:00:00 CEST

Stella McCartney 25 éve dolgozik tervezőként a divatiparban, és büszkén vallja, hogy ezalatt egyszer sem használt fel állati bőrt vagy szőrmét ruháihoz.

Mi több, a madártoll helyettesítésére is talált növényi alapú megoldást: a saját birtokán növekvő fűféléből készül a „fevver” (feather helyett), amit különböző színekre festve használt fel 2026-os tavaszi kollekciójában.

A madarakat ugyanis leölik vagy élve megkopasztják a tollaikért a divatozás érdekében, ám ő ebbe a sorba sem áll be. Nemrég sikerült visszavásárolnia kisebbségi tulajdonrészét az LVMH luxusmárkában, így belülről tud hatást gyakorolni a luxusiparra, hogy tegyenek lépéseket a fenntarthatóság és az állatvédelem irányába.