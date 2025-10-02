Erősítené társadalmi elismertségét a MÁV, milliárdos szerződést kötött a „negatív közhangulat” ellensúlyozására

szerződés;MÁV;kommunikáció;Balásy Gyula;

2025-10-02 07:41:00 CEST

A megbízásnak Balásy Gyula örülhet.

Kommunikációs offenzívába kezdett a MÁV, idén már csaknem kétmilliárd forint keretértékben szerződött a kormány kedvenc plakátosaként emlegetett Balásy Gyula cégeivel, az összeg jelentős része a MÁV 10 vállalásának kommunikációjára mehet el – írja a hvg.hu.

Korábban a G7 számolt be arról, hogy a vasúttársaság július végén nettó 948 millió forintos keretszerződést írt alá a nyíltan kormánypárti Balásy Gyula tulajdonában lévő New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. konzorciumával az említett vállalások kommunikációjára. A hvg.hu birtokába jutott, nyáron aláírt szerződésben részletesen rögzítették a kommunikációs célokat, ezek között szerepel

„a Társaság erőfeszítéseinek transzparens bemutatása”, „a kiindulást jelentő negatív közhangulat ellensúlyozása”, valamint „a társadalmi elismertség visszaállítása, erősítése”.

A céloknál megjelenik a szolgáltatásfejlesztési elemek népszerűsítése, az edukációs és társadalmi felelősségvállalás célzatú kampányok lebonyolítása, valamint egyéb brand- és kereskedelmi hirdetések ellátása is. A szerződésben a MÁV-csoport 2025 második és harmadik negyedévére hostess- promóciókat és kitelepüléseket tervezett, emellett 3-6 rendezvény megszervezését is előírta.

A portál szerint az alvállalkozók között is akadnak ismert nevek,

A hvg.hu megjegyzi, a nyári megállapodás azért is furcsa, mert a MÁV már februárban is aláírt egy nettó 919 millió forintos kommunikációs keretszerződést, amelynek terhére július közepéig mintegy 350 millió forintot fordított a tíz vállalás kampányára. Akkor a a vasúttársaság a portálnak azt írta: „A kampány kreatív megvalósításában és médiavásárlói feladatainak ellátásában a közbeszerzésen kiválasztott ügynökségek szolgáltatásait vesszük igénybe. A kampány országos lefedettségű, mintegy 500 óriásplakáton és 360 citylight poszteren, illetve országszerte 500 saját felületen (Volán-buszok oldalain) láthatók az üzeneteink.”

A MÁV Kommunikációs Igazgatósága a HVG-nek most megerősítette, hogy a nyári megállapodás egy új szerződés, nem a februári kiegészítése,

például a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Gyár Utómunka Kft., amely nettó 34,3 millió forinttal szerepel a listán. A cég feladata reklámfilmek, film- és videóanyagok előállítása, videófelvételek készítése és rádióreklámok gyártása. A cég 2022-ben a Visual Europe Zrt. többségi tulajdonába került, amely Balásy portfóliójához tartozik. Így a Lounge-csoporthoz kötődő kommunikációs ügynökségek házon belül oldhatják meg a kampányokhoz szükséges mozgóképes anyagok gyártását.

nettó 1 millió forinttal szerepel a listán a Publimont Kft., amely marketing- és dekorációs elemek gyárt. A leginkább az utcai óriásplakátokról ismert cég korábban a Simicska-birodalom egyik meghatározó szereplője volt, majd Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került, ma pedig két magántőkealap tulajdonában van, így tényleges irányítói ismeretlenek.

A MÁV Kommunikációs Igazgatósága a hvg.hu-nak most megerősítette, hogy a nyári megállapodás egy új szerződés, nem a februári kiegészítése, „hiszen olyan új, az utazási élményt és az utasjogokat is alapvetően befolyásoló intézkedésekkel és szolgáltatásokkal (pl. késési biztosítás, járműbeszerzések stb.) kapcsolatban folytatunk hosszabb távú, országos és intenzív tájékoztató kampányt, amelyek az éves marketingkommunikációs terv összeállításakor még nem voltak ismertek, így azok kommunikációjához sem rendelhettünk megfelelő forrásokat”.