Nyilvános bocsánatkérést vár Takács Pétertől a MOK, miután az államtitkár arról beszélt, a háziorvosok „maradékelven” választódtak ki az egyetem után

A Magyar Orvosi Kamara közölte, ha az egészségügyi államtitkárnak ez a véleménye az egészségügyi rendszer alapját biztosító kollégákról, az súlyos tájékozatlanságot jelez.

„Elvárjuk, hogy az államtitkár kijelentését haladéktalanul pontosítsa, kérjen nyilvánosan bocsánatot a háziorvosoktól, és a jövőben érdemi munkával, a szakma javaslatait használva dolgozzon a magyar alapellátás fejlesztéséért” – írta szerda este a Magyar Orvosi Kamara (MOK) a Facebook-oldalán.

A MOK elnökségének közleménye felidézte, Takács Péter államtitkár az Ultrahang című podcast adásban úgy nyilatkozott, „a háziorvos az, hogy is mondjam, maradékelven választódott ki az egyetem után. Tehát az ment háziorvosnak, aki máshova a klinikumban nem fért be”.

Ez a kijelentés – szögezte le a MOK – nem felel meg a valóságnak, súlyosan sérti a magyar háziorvosok emberi és szakmai méltóságát, valamint ellentmond az orvosi nyilvántartásból lekérdezhető adatoknak is.

„Ha az egészségügyi államtitkárnak ez a véleménye az egészségügyi rendszer alapját biztosító kollégákról, az súlyos tájékozatlanságot jelez”

– áll a közleményben.

A MOK kiemelte, a háziorvoslás a leginkább tradicionális, betegközeli orvoslás, a gyógyítás szakmailag nagy kihívást jelentő frontvonalában áll, ahol a megelőzéstől a krónikus betegek gondozásán át a sürgős esetekig számos kihívással kell szembenézni. „A háziorvos kollégák között sokan kitűnő minősítésű diplomával, több szakvizsgával rendelkeznek. A terület kormányzatokon átívelő évtizedes elhanyagolása miatt azonban a háziorvosi pályára jelentkezőknek bürokratikus terhekkel, korlátozott szakmai jogosítványokkal, elégtelen a finanszírozással, újabban a polgári jogaikat korlátozó, az idős, várandós és beteg kollégákat is ügyeletre kötelező kényszerszerződésekkel kell szembe nézniük és vállalni e terhek viselését a betegek érdekében” – hangsúlyozta a bejegyzés, mely szerint

az államtitkár egyik legfontosabb feladata lett volna 2022 óta az alapellátás leépülésének megállítása, ez nemhogy nem sikerült, de a betöltetlen körzetek száma az ő irányítása alatt 600-ról 1000-re nőtt.

A MOK elnöksége mindemellett kiemelte, a magyar egészségügy megerősítésének az alapellátásnál kell kezdődnie. A Magyar Orvosi Kamara számos javaslatot tett a helyzet rendezésére, ezek jelentős részét az ágazatvezetés eddig szóra sem méltatta vagy elutasította.

A MOK bejegyzéséhez Takács Péter is hozzászólt, az államtitkár úgy fogalmazott: „egyre mélyebbre süllyed a tisztelt Elnökség! A műsorban éppen arról beszéltem, hogy több évtizedig méltatlanul alulértékelt volt a háziorvosi hivatás. Ez nem helyes, ezen változtatni kell és vannak is erre eszközeink (például az a háziorvosok kompetenciáit bővítő jogszabálycsomag, amivel a Kamara is egyetért).” Mivel a Magyar Orvosi Kamara vezetése – folytatta Takács Péter – már nem is leplezi, hogy – akár álhírek gyártása árán is – tiszás propagandát tol, mindenkinek javasolja, hogy hallgassa meg az eredeti beszélgetést.