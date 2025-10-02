Többfelé fagyos tájakra ébredtek csütörtökön, megvan az újabb szezonrekord

időjárás;Pusztavacs;Zabar;Lénárddaróc;

2025-10-02 09:35:00 CEST

Zabarban -3,2 fokig csökkent a hőmérséklet, Pusztavacson -2,7 fokot, Patvarcon -2,5 fokot mértek.

Csütörtök reggel újabb szezonrekord dőlt meg – vagyis eddig még nem volt ilyen hideg ezen az őszön –, Zabarban -3,2 fokig csökkent a hőmérséklet – írja az Időkép.

Pusztavacson -2,7 fokot mértek, ezt követte -2,5 fokkal Szécsény melletti Patvarc.

A HungaroMet eközben a Facebook-oldalán arról számol be, hajnalra az előző napoknál is mélyebbre süllyedt a hőmérséklet Lénárddarócon, amivel a saját őszi rekordját döntötte meg, és csatlakozott hozzá Zabar is, így közösen osztoznak a -3,1 fokkal a TOP10 első helyén.

Az Északi-középhegység több állomásán is előfordult gyenge fagy, az országban sok helyen csökkent 5 fok alá a hőmérséklet.

Péntek és szombat hajnalban elsősorban a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében lehetnek újabb fagyok, akár újabb szezonrekord is dőlhet.