Juhász Péter: Miért nem annak mennek utána, ki az a Zsolt bácsi? – Videó

2025-10-02 14:01:00 CEST

Az Orbán-kormány azokat támadja, akik szeretnék felderíteni a gyermekvédelmi rendszerben történt visszaéléseket – jelentette ki Juhász Péter youtuber a Népszava Törésvonal című műsorában. Az Együtt volt elnökével, korábbi önkormányzati képviselővel egy nappal azelőtt, szerda reggel vettük fel az interjút, hogy kivonult hozzá az ügyészség.

Akkor megkérdeztük, keresték-e már a hatóságok, mire ő úgy válaszolt: – Miért keresnének?….. Mire hivatkozva, hogy kiadtam egy interjút, amiben egy Zsolt nevű embert valaki valamivel megvádolt? Ki az a Zsolt? Tenném fel a kérdést halkan. Miért nem annak mennek utána, ki az a Zsolt bácsi?

A Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön azt közölte: a közlemény kiadásának pillanatában is épp bizonyítékokat foglalnak le Juhász Péternél és tanúként akarja kihallgatni az ügyészség a volt politikust, és további személyeket a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozásban.

Juhász Péter a műsorban hangsúlyozta, ő senki ellen sem fogalmazott meg pedofilvádakat, őt egy lelkész kereste meg a „Zsolt bácsi” névvel, amelyről „a fiatalok” azt mondták, egy magas rangú politikushoz köthető. Juhász Péter szerint furcsa, hogy az Orbán-kormány nem vizsgálja ki ezeket az állításokat, hanem összeesküvésként állítja be, miközben konszenzus van abban, hogy gyerekeket nem szabad kiszolgáltatni. Szerinte kormányváltás kell ahhoz, hogy az ilyen ügyek valóban feltárhatók legyenek.