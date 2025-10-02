Hadházy Ákos: Megfélemlítés a Juhász Péternél zajló házkutatás

Nyilvánvalóan a legszomorúbb ebben az ügyben az, hogy miközben a rendőrség sok éven át nem foglalkozott a Szőlő utcai rém esetével, így az háborítatlanul követhette el a bűncselekményeket, addig most azok ellen lép fel azonnal, akik politikusi érintettség gyanújáról beszélnek – jelentette ki Hadházy Ákos a Klubrádiónak nyilatkozva.
Mint mi is hírt adtunk róla, csütörtök reggel nyomozók jelentek meg az Együtt korábbi politikusánál, hogy bizonyítékokat foglaljanak le tőle a Szőlő utcai javítóintézettel összefüggésben indult nyomozásban.Kivonult az ügyészség a korábbi Együtt-politikushoz, Juhász Péterhez a Szőlő utcai javítóintézet ügyében
A független országgyűlési képviselő szerint ennek egyetlen célja a megfélemlítés és hangsúlyozta: mindannyiunk felelőssége, hogy ez a megfélemlítés ne sikerüljön.Nem csak egy bűncselekményről van szó a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben, a nyomozás érdemi része pedig még el sem kezdődött