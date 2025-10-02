Hadházy Ákos: Megfélemlítés a Juhász Péternél zajló házkutatás

megfélemlítés;Juhász Péter;Hadházy Ákos;

2025-10-02 13:38:00 CEST

Szerinte közös cél, hogy mindez ne történhessen meg.

Nyilvánvalóan a legszomorúbb ebben az ügyben az, hogy miközben a rendőrség sok éven át nem foglalkozott a Szőlő utcai rém esetével, így az háborítatlanul követhette el a bűncselekményeket, addig most azok ellen lép fel azonnal, akik politikusi érintettség gyanújáról beszélnek – jelentette ki Hadházy Ákos a Klubrádiónak nyilatkozva.

Mint mi is hírt adtunk róla, csütörtök reggel nyomozók jelentek meg az Együtt korábbi politikusánál, hogy bizonyítékokat foglaljanak le tőle a Szőlő utcai javítóintézettel összefüggésben indult nyomozásban.

A független országgyűlési képviselő szerint ennek egyetlen célja a megfélemlítés és hangsúlyozta: mindannyiunk felelőssége, hogy ez a megfélemlítés ne sikerüljön.