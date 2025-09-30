Nem csak egy bűncselekményről van szó a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben, a nyomozás érdemi része pedig még el sem kezdődött

gyermekvédelem;Budapesti Javítóintézet;Zsolti bácsi;

2025-09-30 05:45:00 CEST

Ez derült ki a Központi Nyomozó Főügyészség lapunknak küldött válaszából a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban.

- Az iratok értékelését, elemzését követően lesz abban a helyzetben a nyomozó ügyészség, hogy a nyomozásához kapcsolódó kérdésekre választ adjon. Többek között így reagált a Szőlő utcával kapcsolatos nyomozást érintő megkeresésünkre Kovács Katalin főügyészségi ügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szóvivője.

Először az Országos Rendőr-főkapitányságtól érdeklődtünk arról, hogy pontosan mit takar a „Szőlő utcai ügy”. Válasz helyett azt javasolták, hogy forduljunk az illetékes ügyészséghez. Ezt megtettük, a KNYF azt írta: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben.

Ez a megfogalmazás arra utalhat, hogy - a kormányzati narratívával szemben – nem csak a két nagykorú nő futtatása miatt folyik a nyomozás, hiszen „más bűncselekményről” is szó lehet.

Kovács Katalin azt is közölte: a Legfőbb Ügyészség pénteken a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonta, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el. Az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a Központi Nyomozó Főügyészségen nyomozó csoport alakul. Szintén pénteki döntés, hogy a Központi Nyomozó Főügyészséghez tartozó Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen megalakult az a nyomozó csoport, amely soron kívül megkezdi a munkát a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség kijelölt csoportja a társhatóságoktól már bekérte az ügyiratokat, és megkezdi azok áttanulmányozását. A nyomozó csoport soron kívül intézkedik a nyomozási cselekmények meghatározásáról és azok végrehajtásáról – írta a szóvivő.

Miközben tehát az immár ügyészségi nyomozás érdemi része még el sem kezdődött, mivel az iratok tanulmányozásának szintjén tart, Semjén Zsolt a parlamenti felszólalásában azt mondta, hogy a nyomozás 10 éve folyik.

Aztán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányszóvivői tájékoztatón ezt megcáfolta, és kijelentette: nem folyik 10 éve nyomozás Juhász Péter Pál volt javítóintézeti igazgató tevékenységével kapcsolatban, hanem csak nemrég, a feddhetetlenségi vizsgálat után kezdődött meg egy fedett nyomozás. Gulyás Gergely azt is mondta – ahogy ez az igazságügyi miniszter villám gyorsan (még a megbízása rendeletbe foglalása előtt) összeállított 3 oldalas jelentésében is olvasható –, hogy nem követtek el kiskorú sérelmére bűncselekményt, így pedofíliáról nincs, „csak” nagykorúak prostitúciójáról van szó.

Pedig az Országos Rendőr-főkapitányság szeptember 18-án azt válaszolta lapunk megkeresésére, hogy „a Szőlő utcai javítóintézet kapcsán jelenleg két olyan ügy van folyamatban a Budapesti Rendőr-főkapitányságon, amelyekben felmerült kiskorú veszélyeztetése, illetve szexuális visszaélés bűntett gyanúja. Gyanúsítotti kihallgatás ezekben az ügyekben válaszadásunkig nem történt, a nyomozások folyamatban vannak.” Vélhetően ezekre utalt az ügyészség is.

A kormány mindezek ellenére egyetlen ügyet említ: minden esetben a Szőlő utcai javítóintézet egykori, tavasszal letartóztatott vezetőjét, Juhász Péter Pált két, korábban intézetben nevelkedett, ma már felnőtt lány futtatása miatt említi meg. Ebben a történetben valóban nincs kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény. Ám elhallgatja azokat a történeteket, amelyekben viszont vélhetően van. A Magvető utcai lakásotthon és a Zirzen Janka Gyermekotthon ügye is a Szőlő utcához köthető, mégpedig éppen Juhász Péter Pál okán. Az egyik eset még 2002-ben történt, erről egy nyári interjúban beszélt a feljelentést tevő nevelő. A Magvető utcai lakásotthonból – a feljelentés szerint - Juhász este 10-kor kivitt egy 13 éves kislányt, akit utána hajnalban, testén a "tettlegesség nyomaival" vitt vissza. A nevelő jelezte az esetet, de annak kivizsgálása helyett őt bocsátották el. A másik esetnek is Juhász a főszereplője. Kuslits Gábor, a Tegyesz volt vezetője beszélt arról szeptemberben, hogy a Zirzen Janka Gyermekotthon igazgatója arra kérte 2015-ben, segítsen neki, mert a gyermekotthon előtt rendszeresen megáll egy autó, beszedik a lányokat, és elviszik őket. Kuslits Gábor ekkor említett két magas rangú politikust, akiknek lányokat és a fiúkat vittek. És van még „Zsolt bácsi” is, de ez már nem a Szőlő utcához kapcsolódik. Juhász Péter ellenzéki politikusnak telefonált egy hitoktató, aki arról beszélt, hogy évekkel ezelőtt Ózdon tartott előadást, aminek a végén Ózd környékén lévő gyermekotthon lakói meséltek arról, hogy éjszakánként, a sötétben megjelenik a fiúknál egy férfi, akit tévénézés közben a hangja alapján felismertek, és Zsolt bácsiként nevezték meg.

Van tehát négy ügy, ezért küldtünk tisztázó kérdéseket a rendőrségnek és az ügyészségnek, de érdemi választ nem kaptunk. Azt szerettük volna megtudni, mióta, miért és hány ügyben folyik nyomozás Juhász Péter Pál ellen, illetve, van-e korábbi, de már lezárt eljárás vele kapcsolatban? Ha igen, az miért indult, és mi lett az eredménye? Rákérdeztünk Semjén Zsolt kijelentésére, aki azt mondta, 10 éve folyik az ügyben a nyomozás. Van-e ilyen, és, ha igen, akkor ki ellen, és ki volt a feljelentő? Ha van, akkor hol tart most, és miért nem zárult még le? Nyomoznak-e kiskorúak szexuális kihasználásának gyanúja miatt? Ebben mely intézmények érintettek? Ha vannak, mikor és kinek a feljelentésére indultak meg? Voltak-e már tanúmeghallgatások? Konkrétan rákérdeztünk arra is, hogy folyik-e nyomozás a Zirzen Janka gyermekotthonból állítólag orgiákra szállított lányokkal összefüggésben? Van olyan eljárás, amelyben felmerült, hogy politikus vagy rendőr volt az elkövető? Ezek azok a kérdések, amelyekre nem kaptunk választ.