Ha ezen múlik, Magyarországon csak álom marad a szabad karácsony, 200 ezer helyett még hétezer aláírásnál sem tart a népszavazási kampány

karácsony;népszavazás;riport;aláírásgyűjtés;Jobbik ;

2025-10-03 11:00:00 CEST

A Jobbik aláírásgyűjtő aktivistái meglepődve tapasztalták, hogy sokan nem tudják, mit jelent az, hogy szenteste. Az emberek egy része azzal sincs tisztában, hogy december 24-e idehaza nem hivatalos munkaszüneti nap.

6778 – cikkünk írásakor ez a szám árválkodott a Jobbik népszavazási kampányának oldalán. Egyelőre csupán ennyi érvényes aláírás jött össze a „szabad karácsonyért”, márpedig 200 ezer kellene ahhoz, hogy a parlament országos ügydöntő népszavazást írjon ki arról, munkaszüneti nappá nyilvánítsák-e Magyarországon december 24-ét.

„Ez egy olyan ügy, amit pártállástól függetlenül alapvetően mindenki támogat” – közölte lapunkkal a Nyugati pályaudvar aluljáróban felállított jobbikos standnál Baucsek Rajmund, a párt aktivistája és parlamenti képviselőjelöltje. Állításával elvileg egyet lehet érteni, ennek ellenére nem kígyóztak a sorok az aláírásgyűjtő pultnál. Sőt. Nagyjából negyedórán keresztül beszélgettünk, ez idő alatt egyetlen érdeklődő sem akadt.

Általában a reggeli és a délutáni időszak megy jobban – magyarázta Baucsek Rajmund. Most azonban délelőtt 11 óra van.

Délután a Keletinél próbálkoztunk, és valóban, ott már találkoztunk aláírókkal. Egy fiatal férfi elmondta, hogy személyesen érintett: gyorsétteremben dolgozik, a munkahelyére december 24-én is be kell mennie. Szülei ráadásul vidéken laknak, macerás megoldani, hogy aznap este találkozzanak. Így aztán teljes mértékig egyetért a Jobbik kezdeményezésével.

Párja hozzátette, hogy egyikük se szimpatizál a Fidesszel, de ebben az esetben ennek nincs jelentősége. Örvendetesnek tartaná, ha a kormánypárt és az ellenzék legalább a politikailag semleges kérdésekben képes lenne együttműködni egymással.

Adorján Béla, a Jobbik elnöke nyár végén jelentette be, hogy kezdődik az aláírásgyűjtés, ami 120 napig tart, és stílszerűen közvetlenül a karácsonyi ünnepek előtt ér véget. A Jobbik – olvasható a párt kampányoldalán – több mint tíz éve szeretné elérni, hogy december 24-e hivatalos munkaszüneti nap legyen Magyarországon. Idén sikerült olyan népszavazási kérdést benyújtani, amit hitelesített a Nemzeti Választási Bizottság, és azt a Kúria is megerősítette.

„December 24-én otthon lenne a helye mindenkinek, anélkül, hogy le kellene dolgozni azt a napot. A szenteste a családé” – hirdeti a Jobbik. A cél az, hogy mindenki nyugodtan készülhessen az ünnepre.

Az aláírásokat gyűjtő aktivisták azonban meghökkentő akadályokkal szembesültek. Kiderült számukra, hogy a kampány egyik jelmondata – „A szenteste megérdemli, hogy valódi ünnepnap legyen” – nem éri el a remélt hatást. Több jobbikos a pultoknál szerzett tapasztalatai alapján egybehangzóan arról számolt be, hogy bármilyen meglepő, „rengetegen” nem tudják, mit takar a szenteste kifejezés. Azzal sincsenek tisztában, hogy jelenleg december 24-e – bár sok munkahelyen rövidített munkarendet alkalmaznak – nem számít munkaszüneti napnak.

Más okai is vannak annak, hogy döcögősen halad a gyűjtés. A Jobbik népszerűsége ma alig mérhető, és ez a párt szervezettségében is óhatatlanul megmutatkozik.

Feltehetően ezzel magyarázható, hogy a pillanatnyi (csütörtök délutáni) állás szerint mindössze nyolc – öt budapesti és három vidéki – helyszínen lehet aláírni a kezdeményezést.

Az aktivistáktól azt az információt kaptuk, hogy a közeljövőben nagyobb mennyiségű olyan ívet is feldolgoznak a központi stábban, amit nem nyilvános standoknál, hanem baráti, ismeretségi körben írattak. Valószínűsítik, hogy ennek köszönhetően megugrik az aláírások száma. Ha így lesz, akkor is borítékolható: az eddigi tempó kevés lesz a népszavazás eléréséhez.

A Jobbikban nagy reményeket fűznek ahhoz, hogy a gyűjtésbe sokan mások – magánszemélyeken kívül civil szerveződések, szakszervezetek, egyházi közösségek – is bekapcsolódnak. Adorján Béla pártelnök társaságában Kiss László, Óbuda-Békásmegyer DK-s polgármestere a minap bejelentette, hogy egy helyi civil szervezet felkérésére csatlakozik a népszavazási kezdeményezéshez. Kérdés, hogy az első fecskét még hány követi majd.