Meghosszabbították Renner Erika zaklatójának letartóztatását

December 22-ig meghosszabbították a Renner Erikát zaklató R. László letartóztatását – közölte a Fővárosi Törvényszék a Magyar Hang kérdésére. A döntés ellen a gyanúsított védője fellebbezett, ennek elbírálása pár héten belül megtörténhet.
A letartóztatásról szóló döntés augusztus 22-ig szólt, ezt hosszabbították most meg – írja a lap. Augusztus végén írtuk meg, hogy egy hónapra elrendelték Renner Erika zaklatójának a letartóztatását, amit az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) hajtanak végre.
A lúgos orvos, a 11 évre ítélt Bene Krisztián ártatlanságában mélyen hívő R. László évek óta zaklatja Renner Erikát. Legutóbb július 18-án engedték ki, ami után egy hónappal, augusztus 19-én megjelent Renner Erika lakása előtt, és hörögve azzal fenyegetőzött, hogy ha a legközelebb arra jár, akkor megöli a nőt. A rendőrök ezután nem sokkal elfogták, előállították, gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezik a letartóztatását. Az ügyben emberölés előkészülete miatt folyik nyomozás.
R. László annyira hisz Bene Krisztián ártatlanságában, hogy halálosan megfenyegette büntetőperben eljáró ügyészt is. Emiatt jogerősen felfüggesztett börtönre ítélték. Májusban a matematikus végzettségű férfi a közöttük folyamatban lévő polgári per májusi tárgyalásán Renner Erikára is rátámadt, ami után letartóztatták, az ügyész azonban július 18-án megszüntette ezt.