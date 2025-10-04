Filmszerű képregények Koreából

képregény;Koreai Kulturális Központ;koreai művészet;webtoon;

A webtoon olyan képregényforma, amelyet kifejezetten digitális eszközökre – mobiltelefonra és számítógépre – optimalizáltak. A hagyományos, balról jobbra vagy jobbról balra lapozós formátum helyett itt a függőleges görgetésé a főszerep, ami filmszerű, folyamatos vizuális élményt nyújt. A műfaj Koreából indult hódító útjára, és mára az egyik legnépszerűbb digitális tartalomtípussá vált, amely világszerte milliókat vonz.

Sikere nem csak a képernyőkön mérhető: számos webtoon-történetet adaptáltak már filmre, sorozatra vagy videójátékra is. A budapesti Koreai Kulturális Központ szeptember 11-én nyitotta meg kapuit a K-Comics World – A webtoonok világa című kiállításhoz, amely a koreai digitális képregények, a webtoonok egyedülálló univerzumába kalauzolja a látogatókat. Ez a vándorkiállítás Kairó után érkezett meg Budapestre, mielőtt tovább utazna Ottawába, Sanghajba és Oszakába, bizonyítva a webtoonok nemzetközi népszerűségét.

A budapesti kiállítás két rendkívül népszerű webtoonra fókuszál, bemutatva a műfaj sokszínűségét és erejét:

Your Letter (Cho Hyeon A): Ez a mindössze tíz epizódból álló, lírai hangulatú alkotás egy kamaszlány történetét meséli el, aki iskolai kiközősítés és csúfólódás áldozata, melyben egy társa megvédi, és aki rejtélyes levelek nyomán új barátságokat köt, és lassan begyógyítja a régi sebeket. A rövid, de annál érzelmesebb sztori a bátorságról, a kapcsolódás erejéről és a gyermeki tisztaságról szól, és már filmes adaptációja is elkészült, melyet koreában mutatnak be.

Dark Moon: The Blood Altar: A K-pop és a webtoon világát látványosan ötvöző urban fantasy egy különleges lány és hét vámpír fiú sorsát fonja össze. A Hybe Entertainment és az ENHYPEN k-pop fiúbanda együttműködésével készült történet a hűségről, a szerelemről és a sorssal való szembenézésről mesél, miközben az olvasót az ősi varázslatos birodalmaktól a modern elitiskoláig kalauzolja.

Ennek kapcsán beszélgettünk a Koreai Intézet Igazgatójával és azokkal akik megálmodták és tető alá hozták ezt a kiállítást itt Magyarországon.

Mit lehet tudni erről a műfajról, miért olyan népszerű ez szinte már szerte a világon?

Ez egy olyan műfaj, ami Koreából indult és a digitális jellege adja a különlegességét, aminek köszönhetően nincsenek országhatárai. Tehát az évek során észrevették azt, hogy így a képregények a különböző online jelentlétnek köszönhetően gyorsan és széles körben tudnak terjedni. Számos témát érint, így nincsen speciális korcsoport megcélozva, de azok érik el a legkönnyebben, akik jártasak az okostelefonok és a digitális technológia világában. Nyilván emiatt a többségi érdeklődés a tizen- és huszonévesek köréből kerül ki. De természetesen szeretnénk, ha az idősebbek is megtalálnák benne a számukra fontos mondanivalót.

Nincsenek határok sem korban, sem országokban.

Ez a kiállítás is abból a célből jött létre, hogy minnél jobban megismertesse a távoli közönséggel is ezt a műfajt, hiszen itt teljesen bele lehet helyezkedni ebbe a képregény-atmoszférába. Igyekszünk minden marketingeszközt bevetni a siker érdekében. Világszerte hasonló rendezvényekkel népszerísűtjük a webtoont, ebben az évben öt világvárosba visszük el ezt a csodálatos világot, Magyarország a második helyszín.

Alapvetően a képregényeknél a téma az akció vagy a varázslat. Itt viszont igen érzelemgazdag, hétköznapi témákat is felsorakoztató alkotásokról van szó. Ez tudatos, hogy a társadalmi felellősségvállalás is szerepet kap a témaválasztásban?

Alapvetően a választás abból ered, hogy a webtoonok alkotói nagyon széleskörű témákat dolgoznak fel, és volt miből választani. De már Koreában sem mindig az akciódús képregények a legnépszerűbbek. Szívesen olvasnak az emberek az érzelmes témákról, különösen a fantasy népszerű. Az itt látható webtoonok közül a Your Letter az érzékeny és érzelmes témákat dolgozza fel, a Dark Moon pedig a fantasy világába kalauzolja el a nézőt, a K-pop világával egybefűződve, ami világszerte nagyon megemelte Korea ismertségét.

A kiállítás kiválasztásban nem játszott szerepet a társadalmi téma, de az alkotó fontosnak tartotta az iskolai zaklatás témáját és a barátság fontosságát. Alapvetően nem a társadalmi jelenség feszegetése a célja, de több történetben föl lehet fedezni a gyógyítás szerepét. A Your Letter is azzal is ér véget, hogy a barátság hogyan tud segíteni a nehéz helyzetekben. Illetve a Dark Moon is valakinek a megmentéséről szól. Tehát igazából a történetek nagy részében fel lehet fedezni a szeretetet, a barátságot, vagy egymás megsegítését. A kiállítás belső részét is úgy alakították ki, hogy ezt a melegséget át tudja adni az ide látogatóknak.

Mindenképpen meg akarták mutatni az összes arcát a webtoonnak, hogy össze lehet mosni a különféle témákat és műfajokat és egy csodásan izgalmas dolog születik belőle. Mind a kettőből készül animáció, ugyanis egy webtoon, ha elkészül, az általában nem csak egy formában létezik tovább, hanem különböző kollaborációk lévén más műfajokban is megjelenik, mondhatni vírusként tud terjedni. Különösen a Dark Moon esetében igaz ez. Úgy készítették el az animációt, hogy kötötték különböző K-pop sztárokhoz is, ami még jobban tudja növelni a népszerűséget és a sokszínűséget. Erre törekednek, hogy minél több területet tudjanak összekapcsolni a műalkotások révén.

Az animációk Magyarországon is láthatók lesznek vagy itt vagy más platformokon?

Erről sajnps pontosat nem tudunk mondani, de valószínüleg sajnos nem. Alapvetően Japán és Korea a célközönsége az elkészült filmeknek, de ha felkerül az internetre, akkor mindenki megtekintheti.

A művészek kézzel vagy számítógéppel alkotnak? Vannak sokszorosított, papír-alapú könyvek a művekről?

Ez tulajdonképpen egy képregény-forradalom, főleg digitális platformokon létezik. A népszerűbb alkotásokat, mint amelyek a kiállításon is láthatóak, könyben is kiadják, hogy a klasszikus képregényformát kedvelők is megtalálják a kedvencüket a polcokon. A népszerűbbeket több nyelvre is lefordítják, (például a Your Letter 10 nyelvre van lefordítva) így széles körben elérhetőek.

Mindenképpen digitálisan kezdődik az alkotás, de gyakran rajzeszközökkel, kézzel is alkotnak a művészek.

A régi képregényekhez képest miben más a webtoonnok világa?

A webtoonok világának online platformja miatt olyan alkotók is be tudnak itt mutatkozni, ami a nyomtatott képregényeknél pénzügyi vagy egyéb falakba ütköztek. Teret ad a művészeknek a széleskörű ismertségre. Több műfaj és több téma kerülhet a felszínre. Globálisan az akció és a fantasy világa a legnépszerűbb témák, de a webtoon teret ad más jellegű történeteknek is. Koreaban a nyomtatott, papír alapú képregények sokkal inkább számítanak művészetnek, mint a digitális formában elérhető alkotások. Ezért, nagyon sok figyelmet fordítanak arra, hogy népszerűsítsék minden platformon, akár ilyen rendezvényekkel, hogy a megítélésük változzon és bekerüljön ez is az igazi művészetek közé. Ez az oka annak, hogy a nagyon népszerűek nyomtatásba is kerüljenek, hogy jobban lehessen összekapcsolni a klasszikus képregényvilággal.

A K-Comics World nem csupán egy statikus tárlat. A látogatókat életnagyságú karakterek, interaktív tartalmak és fotósarok is várja, amelyekkel még közelebb kerülhetnek a webtoonok világához.