A webtoon olyan képregényforma, amelyet kifejezetten digitális eszközökre – mobiltelefonra és számítógépre – optimalizáltak. A hagyományos, balról jobbra vagy jobbról balra lapozós formátum helyett itt a függőleges görgetésé a főszerep, ami filmszerű, folyamatos vizuális élményt nyújt. A műfaj Koreából indult hódító útjára, és mára az egyik legnépszerűbb digitális tartalomtípussá vált, amely világszerte milliókat vonz.
A koreai kultúráról általában az emblematikus filmek és a különleges zenei világ juthat eszünkbe. A Mai Manó Házba koreai fényképészek munkáit hozták el (Nunchi – A csend hatalma), hogy megmutassák, hogyan értelmeződik egy tőlünk távoli világban többek között ember és természet viszonya. Ezenfelül a tárlatnak magyar vonatkozása is van.
A budapesti Koreai Kulturális Központ olyan köztes tér a Gül Baba utca sarkán, amely a hallyu-hullám alatti áramlatokkal sodor minket a dél-koreai nyelv, formakincsek világába.