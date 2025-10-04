Nunchi, avagy van mit tanulnunk

A koreai kultúráról általában az emblematikus filmek és a különleges zenei világ juthat eszünkbe. A Mai Manó Házba koreai fényképészek munkáit hozták el (Nunchi – A csend hatalma), hogy megmutassák, hogyan értelmeződik egy tőlünk távoli világban többek között ember és természet viszonya. Ezenfelül a tárlatnak magyar vonatkozása is van.