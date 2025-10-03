Csupán 3 százalékos hozamot kap 136 milliárd forintja után az Óbudai Egyetem alapítványa

Varga Mihály;Óbudai Egyetem;4iG Nyrt;Jászai Gellért;

2025-10-03 10:44:00 CEST

Ezzel a 4iG Nyrt. és annak vezetője, Jászai Gellért járhatott jól.

Mindössze három százalékos elvárt éves hozam illeti meg a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványt több mint 136 milliárd forint névértékű, különböző magántőkealapokban tartott vagyona után – tudta meg a 24.hu.

Az alapítvány csak egy nappal a portál által indított adatperben kitűzött bírósági tárgyalás előtt árulta el, hogy mekkora hozamok járnak neki az összesen 200 milliárd forintnyi magántőkealapos vagyona után, amit az államtól kapott három és fél évvel ezelőtt. A 24.hu azért kereste meg – és perelte be végül – az intézményt, mert kirívóan alacsony kamatbevételekről számoltak be az elmúlt években.

A Telex összefoglalója szerint a portál azt írja, az adatok azt mutatták, hogy az alapítványnak korábban adott 200 milliárd forintos vagyonból 136 milliárd esetében csak háromszázalékos az elvárt hozam, ami rendkívül alacsonynak számít az elérhető piaci hozamokhoz, de még a kockázatmentes állampapír garantált hozamához képest is.

A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány vagyonát négy különböző magántőkealapban tartják,

és több esetben csak a futamidő végén, 2041, illetve 2044 után lehet hozzájutni a hozamokhoz.

Az ügyben a 24.hu szerint nagy szerepet játszhatott az azóta már a Magyar Nemzeti Bank elnökévé előlépett Varga Mihály, aki akkoriban egyszerre volt pénzügyminiszter és a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az Óbudai Egyetem alapítványa a kecskeméti egyetemmel ellentétben készen kapta az alapokat és az általuk kibocsátott befektetési jegyeket 2021-ben egy, a Pénzügyminisztérium alá tartozó állami cégtől. Varga tehát egyszerre volt a kibocsátói és befogadói oldalon. Az ideálisnak nem nevezhető hozamokat is 2021-ben rögzítették, még azelőtt, hogy a Pénzügyminisztérium alá tartozó állami cég átadta volna az alapítványi fenntartásba került egyetemnek a befektetési jegyeket.

A portál szerint

az ügy nyertese a 4iG Nyrt. és annak vezetője, Jászai Gellért lehetett, mivel mire az alapítvány hozzájutott hivatalosan a 200 milliárd forintos vagyonhoz, abból 64 milliárd, azaz közel egyharmada máris beolvadt a Jászaihoz tartozó iG COM Magántőkealapba egy salátatörvény révén.

A Direkt36 korábbi cikkében azt írja, ebből a 64 milliárdból a 4iG-ban vásároltak részvényeket, aminek az volt a célja, hogy feltőkésítsék a céget, majd nem sokkal később megvásárolták a Vodafone-t.

Bár az Óbudai Egyetem alapítványa papíron a távközlési cég 38,93 százalékos részesedésével a legnagyobb tulajdonos, valójában nincs beleszólása a cég ügyeibe. A tulajdonosi jogokat ugyanis az alap vagyonkezelője, Jászai Gellért cége, az iKON Befektetési Alapkezelő Zrt. gyakorolja. Ez azt jelenti, hogy az egyetemi alapítvány csak a hozamot kaphatja meg, de a vállalat irányításába nem szólhat bele. Az éves hozam kifizetéséről pedig végső soron Jászai Gellért dönt, mivel az ő kezében van az alapkezelő. Elméletben ez évente legalább 5 milliárd forintot jelenthetne az alapítványnak, de a beszámolók szerint eddig még nem kaptak ilyen kifizetést.