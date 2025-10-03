utazás;MTVA;Papp Dániel;közérdekű adatigénylés;Hadházy Ákos;

Nem árulja el a közmédia, hogy mennyibe kerültek az MTVA-vezér külföldi utazásai

A független országgyűlési képviselő úgy tudja, Papp Dániel legalább négyszer utazott Kínába, Amerikába és Vietnámba, a kiküldetések 8-10 naposak voltak.

Papp Dániel, az MTVA jogerősen hírhamisítónak nevezhető vezérigazgatója egész vicces indokkal titkolja, hogy mennyiből, hányan, milyen szállodákban utazgattak az adófizetők pénzén – írj Hadházy Ákoos a Facebook-oldalán. 

A független országgyűlési képviselő bejegyzésében az áll, információi szerint legalább négyszer utazott a köztévé igazgatója Kínába, Amerikába és Vietnámba, a kiküldetések 8-10 naposak voltak. Az ezzel kapcsolatos közérdekű adatigénylése válaszadási határidejét először kitolták két héttel, mondván, túl sok munkába kerül megválaszolni, majd megtagadták a választ. Hadházy szerint az indoklás azt volt, hogy ez

  • döntéselőkészítő irat ismertetése lenne,

  • üzleti titkot és személyiségi jogot sértene,

  • megnehezítené a jövőbeni döntéshozatalt,

  • és amúgy is tíz évre titkosították a kért adatokat.

A független képviselő közölte, hogy az ügyben perelni fognak.

