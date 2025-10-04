Tudományról közérthetően

Semmelweis Egyetem;előadássorozat;

A robotsebészetről és az űrmedicináról is hallhatnak előadásokat a résztvevők ebben az évadban a Semmelweis Egyetem Szenior Akadémiáján.

Tizenharmadik szemeszteréhez érkezett a Semmelweis Egyetem népszerű tudományos ismeretterjesztő online programja. Az izgalmas, sokakat érdeklő témákról az intézmény vezető professzorai, kutatói és vendégelőadók beszélnek, tudományos igénnyel, mégis közérthetően. A Szenior Akadémia őszi évada október 6-tól hetente jelentkezik majd, hétfőnként 18 órakor. Az ingyenes előadásokra főként a nyugdíjas korosztályt várják, de bárki regisztrálhat, hiszen olyan témaköröket választottak az előadók, amelyek nagyon széles körben tarthatnak számot érdeklődésre.

A Semmelweis Egyetem népszerű szabadelőadás-sorozatának október 6-i nyitó előadásán az időskori terápiában használt gyógyszerekről, a betegközpontú és biztonságos megoldásokról és a különféle gyógyszerformákról lesz szó. A további októberi előadások résztvevői hallhatnak a mikrobiom szerepéről, a géntranszformált gyógynövénykultúrák felhasználásának perspektíváiról a modern gyógyászatban, illetve a vesekutatásban alkalmazott transzlációs szemlétről.

A novemberi előadások során a stroke utáni rehabilitációról, a robotsebészetről, az űrmedicináról és a szív jobb kamrájának működéséről és fontosságáról tudnak meg többet az érdeklődők. Decemberben pedig új információkat kaphatnak a teljes foghiány implantátumokkal való gyógyításáról és a rákprevenció fontosságáról, illetve a szűrővizsgálatok lehetőségeiről.

A kurzus szakmai vezetője, dr. Nagy Zoltán professor emeritus elmondta: a Semmelweis Egyetem vezető professzorai, kutatói mellett idén két vendégelőadó is elfogadta a Szenior Akadémia felkérését: október 13-án dr. Molnár Tihamér, a Pécsi Tudományegyetem professzora beszél majd a mikrobiom szerepéről, az évadot pedig dr. Bodoky György, a Dél-pesti Centrumkórház Onkológiai Centrum vezetőjének daganatprevencióról szóló előadása zárja december 8-án.

A részvétel ingyenes, ugyanakkor a programsorozatra egyszeri, online regisztráció szükséges. Az előadások interneten keresztül, a Zoom program segítségével követhetők majd. Az egyetem vezető professzorai, kutatói az előadások után fórumot is tartanak, ahol a közönség tagjai kérdezhetnek a szakemberektől. Az előadásokról videófelvétel készül, amelyeket – hasonlóan a korábbi évekhez – utólag is meg lehet tekinteni, így senki nem marad le egyetlen olyan témáról sem, amit időhiány okán elmulasztott élőben követni.