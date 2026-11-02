Közösséget építenek, gondolkodni tanítják az embereket a hódmezővásárhelyi szabadegyetemen

Egy olyan világban, ahol a hétköznapjainkat jórészt a képernyők bűvölete és az elmagányosodás uralja, felértékelődik minden olyan kezdeményezés, amely összehozza az embereket. Hódmezővásárhelyen rendhagyó program indult az év elején. A Közéleti Akadémia nem csupán előadássorozat, hanem gondolkodó közösséget teremtő műhely. Olyan kezdeményezés, amely a tájékoztatás és a közösségek hiányára is igyekszik hiteles, emberi választ adni.