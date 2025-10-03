Vonat és autó ütközött Apagynál, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Egy személyautó és egy vonat ütközött Apagy és Napkor között, a Szökéskúttanya közelében – közölte péntek délelőtt a katasztrófavédelem a honlapján.
Azt írták, a gépkocsiba egy ember beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágóval emelték ki. A szerelvényen tizennégyen utaztak, a helyszínre mentőhelikoptert is hívtak.
A Mávinform tájékoztatása szerint a Vásárosnaményból Nyíregyházára tartó, Apagyról 8 óra 47 perckor továbbindult vonattal (36017) ütközött egy autó Apagy és Napkor között, egy földút sorompó nélküli átjárójában.
A baleseti helyszínelés ideje alatt szünetel a vonatforgalom Ófehértó és Nyíregyháza között. A Nyíregyháza-Vásárosnamény vonalon hosszabb eljutási időkre, Nyíregyháza és Ófehértó között pótlóbuszos utazásra kell számítani.