2025-10-03 12:01:00 CEST

Vonat és autó ütközött Apagynál, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

A baleseti helyszínelés és a műszaki mentés miatt a Nyíregyháza-Vásárosnamény vonalon késésekre, Nyíregyháza és Ófehértó között pótlóbuszos utazásra kell számítani.