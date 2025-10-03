Holtan találták meg a magyar férfit, aki áprilisban tűnt el Németországban

Németország;buszsofőr;eltűnés;

2025-10-03 07:27:00 CEST

A 43 éves nyíregyházi családapa a Bajorországi Fürstenfeldbruckban dolgozott.

180 nappal az eltűnése után holtan találták meg a Németországban eltűnt magyar buszsofőrt – írja a Blikk.

A lap felidézi, a nyíregyházi családapa a Bajorországi Fürstenfeldbruckban dolgozott. Ny. Róbert egy tavaszi estén – a megbeszéltekkel ellentétben – nem hívta a párját, nem beszélt a kisfiával, a telefonja pedig két nap múlva már ki sem csengett. Sehol nem látták, nem lehetett tudni, mi történhetett vele. A német és a magyar rendőrség is kereste, de csak eltűntként, a német hatóságok szerint ugyanis akkor még nem volt olyan adat, ami arra utalt, hogy a férfit baj érhette.

– A részletekről még nem tudok, annyira friss a történet, de egy biztos: Fürstenfeldbruck közelében találtak rá, olyan helyen, amit elvileg már többször is átvizsgáltak. A rendőrség annyit közölt, hogy nyomoznak, várjunk türelemmel, értesítenek majd, mikor mehetek ki, mikor tudhatok meg részleteket – mondta a lapnak a férfi élettársa.

A Blikk levélben megkereste a Bajor Rendőrség Bűnügyi Nyomozó Osztályát, hogy bővebb tájékoztatást kérjen a holttest megtalálásával kapcsolatban, de egyelőre nem érkezett válasz.