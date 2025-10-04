Orbán-kormány;nyugdíj;

Európában mindenhol spórolnak, ha fizetni kell, szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába. „Ha Ukrajnában van a pénzed, akkor nem tudsz nyugdíjat emelni, … de mi nem engedtük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ezért a nyugdíjasok is megkapják azt, ami jár.” Ezt üzente a miniszterelnök az Idősek Napja alkalmából a nyugdíjasoknak. Szép kis ajándék az ünnepelteknek, megint nagyot ment Orbán Viktor. Amit előadott, az maga a cinizmus iskolapéldája, politikai haszonszerzés céljából, hamis állítással tarkított öndicséret. Nem, az európai országok nem küldték el a pénzüket Ukrajnába, csak a saját lehetőségeiken belül segítséget nyújtottak egy megtámadott államnak. A szociális- és nyugdíjellátások ettől még működnek náluk. Amit viszont a magyar nyugdíjasok kapnak novemberben, az nem nyugdíjemelés, hanem korrekció. Azért jár, mert a kormány akarva, vagy – legyünk nagyvonalúak – akaratlanul rosszul mérte fel a pénzromlás mértékét, emiatt a nyugdíjasok január és november között hiteleztek az államnak.

Mindemellett Orbán Viktor és kormánya – bármilyen jó gazdának is állítja be magát – nem törődik azzal, hogy a nyugdíjrendszer igazságtalanságai erősödnek, az ellátások vásárlóereje csökken, az idősek elszegényedése megállíthatatlan. Ugyanakkor kihasználja, hogy sok idős ember a megélhetésért küzd, örül minden plusz forintnak, és nem törődik azzal, miért is kapja.

A kormány úgy tesz, mintha a nyugdíjasok a ki- és eltartottjai lennének, akiknek jóságos mikulásként ajándékot ad, ha megígérik, hogy jól viselkednek, de virgácsot, ha nincs miért jutalmazni.

Eközben azokban a csúnya fogszívós országokban a nyugdíjas lét nem az elszegényedést jelenti, a munkával töltött évek befejezése sokkal inkább egy új, szabadabb élet kezdete. Spanyolországban, Ausztriában, Németországban nem létkérdés pár ezer-, vagy tízezer forintos emelés, és a többségnek van elég pénze élelemre, gyógyszerre és a rezsire. Az idősek többsége eljut külföldre. Kirándulnak, táncolnak, tanfolyamra járnak, szép ruhákat vesznek. És nem a fogukat szívják.