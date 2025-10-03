Bodrogkeresztúr díszpolgára lett Várkonyi Andrea

díszpolgár;Bodrogkeresztúr;Várkonyi Andrea;Mészáros Csoport;

2025-10-03 15:37:00 CEST

Mészáros Lőrinc felesége az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumai elnökeként érdemelte ki a díszpolgári címet.

Díszpolgári címet kapott Várkonyi Andrea Bodrogkeresztúr településtől, amit az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumai elnökeként érdemelt ki – írja a Mészáros Csoport közleménye alapján a 24.hu. Az alapítványt a felcsúti milliárdos hozta létre 2019-ben, küldetése, hogy korszerű eszközökkel és programokkal támogassa a magyar köznevelési és szakképzési intézményeket.

Az indoklás szerint az elismerést „az önzetlen, folyamatos támogatásért, a gyermekek fejlődését és a pedagógusok munkáját segítő tevékenységéért, valamint a település hírnevének öregbítéséért” ítélte oda az önkormányzat.

Az önkormányzat szerint Mészáros Lőrinc feleségének munkáját „mindig a közösség, a gyermekek és a jövő iránti felelősségvállalás vezette”. Hozzátették, Várkonyi ötlete volt az alapítványon belül a High Tech Suli program, amely a bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola tanulóit és tanárait támogatta.

A diákok Kínában egy robotikai megmérettetésén, a First Lego League döntőjében szereztek összesített első helyezést. A hongkongi versenyen a világ 415 legjobb csapata mérte össze tudását, és a magyar diákok a hazai versenytörténelemben elsőként, a legjobbnak bizonyultak a robotépítés, a programozás és az innovációs projekt területén – írja a lap.

Bodrogkeresztúr egyébként Reb Steiner Sáje faluja, a csodarabbi lakhelyéhez minden évben tízezrek zarándokolnak el.