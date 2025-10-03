Ez történik, amikor a haszid valóság találkozik a magyar vidékkel

Három napig ezrével érkeztek az ortodox zsidó zarándokok Bodrogkeresztúrra, hogy az itt élt csodarabbira, Reb Steiner Sajelére emlékezzenek. Hitük szerint a zarándoklat idején a rabbi lelke itt van köztük, meghallgatja imáikat és teljesíti kívánságukat – ez utóbbit a legtöbben le is írják, s a rabbi sírjánál helyezik el egy papírlapon. A falu ilyenkor kész fesztiválhelyszínné változik, de az esemény ezen túl is megváltoztatja - sokak szerint elpusztítja - a helységet. A telkeket, házakat felvásárolják, hogy aztán csak az ünnep alatt használják őket, a helyiek pedig elszivárognak. Fotósunk végig követte a szertartást megmutatja, mi történik, amikor a magyar és a haszid valóság találkozik. Galéria.