Mészáros Lőrinc felesége az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumai elnökeként érdemelte ki a díszpolgári címet.
A 150 kilométer hosszú, 10 települést érintő Csodarabbik útja Magyarország legnagyobb zsidó zarándokútvonala. Egyik kiemelt úticélja Bodrogkeresztúr, ahol a messze földön híres csodarabbi, Reb Steiner Sáje egykori lakhelyén kialakított emlékház és a zsidó temetőben található sírja egyaránt népszerű zarándokhely lett ijár hónap harmadikán, amely 2024-ben május 11-re esett. Ez a csodarabbi halálának az évfordulója, amelynek az alkalmából a faluba több tízezer haszid zsidó érkezett.
Egyelőre szükségmegoldással akadályozták meg, hogy az egész kerékpárutat elnyelje a folyó, de ha jön az áradás, még nagyobb lehet a baj.
Három napig ezrével érkeztek az ortodox zsidó zarándokok Bodrogkeresztúrra, hogy az itt élt csodarabbira, Reb Steiner Sajelére emlékezzenek. Hitük szerint a zarándoklat idején a rabbi lelke itt van köztük, meghallgatja imáikat és teljesíti kívánságukat – ez utóbbit a legtöbben le is írják, s a rabbi sírjánál helyezik el egy papírlapon. A falu ilyenkor kész fesztiválhelyszínné változik, de az esemény ezen túl is megváltoztatja - sokak szerint elpusztítja - a helységet. A telkeket, házakat felvásárolják, hogy aztán csak az ünnep alatt használják őket, a helyiek pedig elszivárognak. Fotósunk végig követte a szertartást megmutatja, mi történik, amikor a magyar és a haszid valóság találkozik. Galéria.
A település lassan elnéptelenedik, az eladó házakat ortodox zarándokok vásárolják fel.
A templomtoronyban élő csonkafülű bőregerek védettnek számítanak, nem lehet hozzányúlni az épülethez.
Gázrobbanás történt egy földszintes családi ház konyhájában hétfő késő délelőtt Bodrogkeresztúron, egy ember égési sérüléseket szenvedett - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője.
Vonattal ütközött egy személyautó a Szerencs-Sátoraljaújhely vasútvonalon Bodrogkeresztúr és Olaszliszka-Tolcsva között, a balesetben senki sem sérült meg, de a helyszínelés miatt vonatpótló buszok járnak az érintett szakaszon - közölte a Mávinform vasárnap az MTI-vel.