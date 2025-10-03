Az egészségügy helyzetéről és a tisztességtelenül szerzett vagyonok visszaszerzésének akadályairól kérdeznek egy telefonos közvélemény-kutatásban

egészségügy;bíróság;sajtó;közvélemény-kutatás;

2025-10-03 13:47:00 CEST

Egy „német cég” nevében zajlik „gazdaságszociológiai” felmérés.

Három, a közvéleményt kisebb-nagyobb mértékben foglalkoztató kérdésben kérik ki az emberek véleményét egy most zajló „gazdaságszociológiai” felmérésben egy „német cég” nevében – írja a hvg.hu.

A portálnak egy olvasója arról számolt be, a telefonos közvélemény-kutatás során rákérdeznek

az egészségügy helyzetére, arra, hogy mennyire elérhető;

a bíróságok és a média szerepére a demokráciában, például hogy kell-e a kormányt segíteniük;

valamint arra, hogy a „tisztességtelenül szerzett” vagyonok visszaszerzését mi akadályozza leginkább. A megadott válaszlehetőségek között szerepel a politikai akarat vagy a jogi keretek hiánya, és az is, hogy nincs akadály, jól működik a rendszer.

Az, hogy kinek végzik a felmérést, nem derült ki.