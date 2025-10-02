Hírszerzési információkat ad át az USA Ukrajnának, hogy orosz energetikai célpontokat lőhessen

Ukrajna;Egyesült Államok;amerikai hírszerzés;orosz megszállás;

2025-10-02 13:05:00 CEST

Így még tovább tudják csökkenteni a Kreml bevételeit.

Mélyen orosz területen fekvő energetikai célpontok elleni támadásokhoz fog hírszerzési segítséget nyújtani az Egyesült Államok Ukrajnának — írja a Reuters.

Washington emellett azt is fontolgatja, hogy olyan rakétákat adjon át Kijevnek, amelyekkel ilyen támadások végrehajthatók.

Amerika az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) tagországait is erre fogja kérni. Washington már régóta megoszt hírszerzési adatokat Kijevvel, ám a Wall Street Journal értesülése szerint ezentúl Ukrajna könnyebben hajthat végre támadásokat olyan infrastruktúra ellen, mint a finomítók, csővezetékek és erőművek — mindez pedig azt célozza, hogy az orosz hadigépezet kevesebb bevételhez juthasson az olajexportból.

A lépés egybeesik azzal, hogy Washington azt is mérlegeli, teljesítse-e Kijev kérését a Tomahawk-rakéták átadására. Ezek hatótávolsága kétezer-ötszáz kilométer, ami lehetővé tenné, hogy Ukrajnából indítva elérjék Moszkvát és Oroszország európai területeinek nagy részét. Ukrajna kifejlesztette saját, Flamingo nevű nagyhatótávolságú rakétáját is, de annak darabszámáról nem állnak rendelkezésre adatok, mivel a gyártás még korai szakaszban van.

A hírszerzési támogatás jóváhagyását röviddel azelőtt adták meg, hogy Donald Trump a közösségi médiában azt írta: Ukrajna visszafoglalhatja minden Oroszország által megszállt területét.