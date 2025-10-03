Kritizálta az elnököt a Facebookon, halálra ítélték a tunéziai férfit

elnök;Facebook;halálbüntetés;Tunézia;közösségi média;

2025-10-03 16:19:00 CEST

Az 56 éves alkalmi munkást tavaly tartóztatták le, miután a közösségi médiában olyan Kais Saied elnököt bíráló posztokat írt. Az ítélet precedens nélküli, a férfi védője fellebbezett a döntés ellen.

Az elnök megsértésére és az állambiztonság elleni támadásra hivatkozva halálra ítéltek egy tunéziai férfit, miután a közösségi médiában olyan bejegyzéseket tett közzé, amelyekben kritikával illette Kais Saied államfőt – közölte pénteken a férfi védője és a Tunéziai Emberi Jogi Liga elnöke.

Az 56 éves alkalmi munkás, Saber Chouchane tavaly került őrizetbe, miután több posztban bírálta Kais Saied elnököt. Ügyvédje, Oussama Bouthalja szerint védencét a nabeuli bíróság pusztán a Facebook-bejegyzések miatt halálra ítélte, a döntést „megdöbbentőnek és példátlannak” nevezte. Az ügyvéd hangsúlyozta: a döntés ellen már fellebbeztek.

Bár a tunéziai bíróságok időnként kiszabnak halálbüntetést, az országban több mint három évtizede nem hajtottak végre kivégzést. Chouchane testvére, Jamal a Reutersnek telefonon nyilatkozott az ítélet után. „Nem tudjuk elhinni. Szegény család vagyunk, és most a szegénység mellé elnyomás és igazságtalanság is társult” – fogalmazott.

A döntés azonnal széles körű felháborodást váltott ki a közösségi médiában. Tunéziai aktivisták, de még a hétköznapi polgárok is attól tartanak, hogy az ítélet célja félelmet kelteni Kais Saied kritikusaiban. Többen arra figyelmeztettek, hogy az ilyen szélsőséges intézkedések tovább korlátozhatják a szólásszabadságot, és elmélyíthetik a politikai feszültségeket.

A hírügynökség beszámolója szerint a szóban forgó ítélet valóban példa nélküli Tunéziában, ahol a szólásszabadság keretei beszűkültek, miután Kais Saied 2021-ben szinte minden hatalmat magához ragadott: feloszlatta a választott parlamentet, és rendeletekkel kezdett kormányozni. E lépések miatt jogvédő szervezetek a bírói függetlenség súlyos csorbulására figyelmeztetnek, míg az ellenzék puccsnak nevezte Saied hatalomátvételét. Azóta számos ellenzéki vezető került börtönbe, akiket az elnök árulónak bélyegzett.

Mint ismert, tizenöt évvel ezelőtt az arab tavasz néven ismert felkeléssorozat közvetlen kiváltó oka az volt, hogy 2010. december 17-én a tunéziai Sidi Bouzidban felgyújtotta magát egy utcai árus, miután a hatóságok újra, már sokadik alkalommal elkobozták a portékáját és nyilvánosan megalázták. Mohamed Bouazizi 2011. január 4-én halt bele a sérüléseibe. Temetésén több mint ötezer ember vett részt, az Európai Uniótól posztumusz Szaharov-díjat kapott.