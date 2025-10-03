Gyurcsány Ferenc aktiválta az archivált Facebook-oldalát

Gyurcsány Ferenc;regény;Facebook-oldal;

2025-10-03 16:57:00 CEST

Azt is megmagyarázta, hogy miért.

Újra jelentkezett a közösségi médiában a Demokratikus Koalíció volt elnöke, Gyurcsány Ferenc.

Amikor májusban lemondott a pártelnökségről, a visszavonuló politikus azt ígérte, teljesen kivonul a politikai életből, lemondott országgyűlési mandátumáról is. A Facebook-oldalát is archiválták, most viszont most újra aktiválta azt, de sietett megjegyezni, hogy nem szegi meg az ígéretét, tehát nem tér vissza a politikába, hanem egészen másról van szó. Ezentúl íróként lesz jelen a közéletben, a Facebookon pedig szerzői oldalt tart fenn.

„Ez az oldal már nem az az oldal. Nem csak a borító- és a profilkép változott meg, hanem a lényeg, a tartalom. Íróként mutatom meg új könyvemet, és persze mesélek az előzőről is. Hogy lesz-e szó politikáról? Nem. Ezt ígértem, ehhez tartom magam. Hamarosan akkor könyvről, könyvekről” – írta a volt miniszterelnök.

A borítóképen pedig már látható is -- előző regénye mellett -- a következő könyvének a borítója is, ami azt is sejteti, hogy az nemsokára a boltokba is kerülhet.