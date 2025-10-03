Nem lehet véletlen, hogy akkor indítanak lejárató kampányt, amikor a Tisza Párt több felmérés szerint is utolérte, sőt, megelőzte a Fideszt.
Zavaros az Europálya nevű oldal háttere.
Ha nem lehet helyreállítani a platformot, működtetői újat hoznak létre.
Elstartolt a hivatalos magyar rendőrségi oldal, alig 12 év kellett a felület felfedezéséhez.
Pikóék csak egy félóráig örülhettek a profil visszaszerzésének, aztán valaki törölte az egészet.
Havonta 310 ezer forintot kap Kobza Miklós azért, hogy Orbán Viktor Facebook-oldalát kezelje – tudta meg a VS.hu. A 32 éves férfi Habony Árpád stábjához tartozik, de politikai karrierjét az SZDSZ-ben kezdte.
Történelmi jelképek szerepelnek a kormányfő közösségi oldalára feltöltött fotókon - válaszolta az MTI megkeresésére hétfőn Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője, miután a román külügyminisztérium előző nap kifogásolta Orbán Viktor Tusnádfürdőn feltöltött - Bukarest szerint revizionista jelképeket tartalmazó - fotóit.
172 oldalas dokumentumcsomagot adott át Lázár János azoknak az MSZP-s képviselőknek, akik a parlamentben a Miniszterelnökség kiadásairól tettek fel kérdéseket. A táblázat számos izgalmas adatot tartalmaz,szerepel benne például az a tétel is, amiből kiderül, mennyiért készül Orbán Viktor Facebook-oldala - írja az Index.
Nem volt és nincs is lehetősége internetezni a fegyintézetben a romagyilkosságok vádlottjának, Kiss Istvánnak - vagyis, a minap a szkinhed Skins4Skins Facebook-oldalra felkerült interjú eredete egyre kétségesebb, és meglehet, hamisított az amúgy hihetőnek tűnő beszélgetés. Felkerestük a beszélgetés közlőit is, természetesen hiába.