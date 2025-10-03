Hamis az interjú?

Nem volt és nincs is lehetősége internetezni a fegyintézetben a romagyilkosságok vádlottjának, Kiss Istvánnak - vagyis, a minap a szkinhed Skins4Skins Facebook-oldalra felkerült interjú eredete egyre kétségesebb, és meglehet, hamisított az amúgy hihetőnek tűnő beszélgetés. Felkerestük a beszélgetés közlőit is, természetesen hiába.