Videón, ahogy autókat sodor el a Bulgáriában pusztító áradás

Bulgária;áradás;természeti katasztrófa;

2025-10-03 19:33:00 CEST

Több településen szükségállapotot hirdettek.

Három ember meghalt a Bulgária délkeleti részén fekvő Elenite tengerparti üdülőhelyen, egy másik eltűnt, további 50-et pedig ki kell telepíteni a heves eső okozta áradás következtében - közölte a bolgár belügyminiszter pénteken a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Daniel Mitov a bolgár közrádiónak adott nyilatkozatában elmondta, hogy a helyszíni mentést végző csoport két tagja, egy határőr és egy munkagép vezetője is életét vesztette, míg a harmadik áldozat a hatóságok szerint egy szállodában, a gyorsan emelkedő vízszint miatt halt meg.

Toni Todorov bolgár belügyminiszter-helyettes korábbi, szófiai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az áradás épületeket és utakat rongált meg. A közösségi médiában megosztott videókon látható volt, hogy a sáros vízözön autókat sodort le a település egyik utcáján a tengerpartra.

A belügyminiszter-helyettes közölte, hogy egy helyszínre küldött drón segítségével megkezdték a kialakult helyzet felmérését. Az ország délkeleti és északnyugati részén kialakult heves esők és áradások miatt több településen is szükségállapotot hirdettek ki.