Fidesz;Magyarország;gyermekvédelem;Semjén Zsolt;Podcast;Budapesti Javítóintézet;

A Fidesz csinált Semjénből Zsolti bácsit

Megnyerheti-e a Fidesz  a harcot az ezernyi mém és poszt formájában terjengő pletykával szemben azzal, hogy most államrend elleni összeesküvéselméletet fabrikál az ügyből? Podcast.

Pánik okozta rossz döntések sora vagy valami rafinált duplafenekű stratégia okozza, ám a Zsolti bácsi-ügyből soha nem lett volna országos botrány, ha a Fidesz nem irányítja rá időről időre a figyelmet az akkor még alvó ügyre - hangzott el a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? új adásában, ahol Muhari Judit és Frank Zsófia belpolitikai újságíró Horváth Gábor főszerkesztő-helyettessel és Batka Zoltán műsorvezetővel azt firtatta, megnyerheti-e a Fidesz a harcot az ezernyi mém és poszt formájában terjengő pletykával szemben azzal, hogy most államrend elleni összeesküvéselméletet fabrikál az ügyből.

A Juhász Péterrel szembeni csütörtöki erődemonstráció is csak azt az érzetet erősíti, hogy a kormánypárt valamit nagyon el akar tussolni, ráadásul a Fidesz részéről eddig egyetlen gyerekek iránti együttérző kijelentés nem hangzott el, ahogy arról sem beszélnek egy szót sem, hogy bármi probléma lenne a magyar gyermekvédelmi rendszerrel.

Az Orbán-kormány azokat támadja, akik szeretnék felderíteni a gyermekvédelmi rendszerben történt visszaéléseket – jelentette ki Juhász Péter youtuber a Népszava Törésvonal című műsorában. Az Együtt volt elnökével, korábbi önkormányzati képviselővel egy nappal azelőtt, szerda reggel vettük fel az interjút, hogy kivonult hozzá az ügyészség. 