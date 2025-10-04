A Fidesz csinált Semjénből Zsolti bácsit

Pánik okozta rossz döntések sora vagy valami rafinált duplafenekű stratégia okozza, ám a Zsolti bácsi-ügyből soha nem lett volna országos botrány, ha a Fidesz nem irányítja rá időről időre a figyelmet az akkor még alvó ügyre - hangzott el a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? új adásában, ahol Muhari Judit és Frank Zsófia belpolitikai újságíró Horváth Gábor főszerkesztő-helyettessel és Batka Zoltán műsorvezetővel azt firtatta, megnyerheti-e a Fidesz a harcot az ezernyi mém és poszt formájában terjengő pletykával szemben azzal, hogy most államrend elleni összeesküvéselméletet fabrikál az ügyből.
A Juhász Péterrel szembeni csütörtöki erődemonstráció is csak azt az érzetet erősíti, hogy a kormánypárt valamit nagyon el akar tussolni, ráadásul a Fidesz részéről eddig egyetlen gyerekek iránti együttérző kijelentés nem hangzott el, ahogy arról sem beszélnek egy szót sem, hogy bármi probléma lenne a magyar gyermekvédelmi rendszerrel.