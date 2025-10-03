Mészáros Lőrinc cége feljelentést tett a Direkt36 cikke után

Mészáros Lőrinc;Hatvanpuszta;id. Orbán Győző;

2025-10-03 21:01:00 CEST

Állítják, nem ők biztosították a fedezetet.

Feljelentést tett a Mészáros Csoport, miután a Direkt36 arról írt, hogy a felcsúti milliárdos vállalkozó cége segíthetett Orbán Viktor miniszterelnök édesapjának, id. Orbán Győzőnek a hatvanpusztai építkezésben – hangzott el az RTL Híradójában péntek este.

Korábban az oknyomozó portál egy olyan dokumentumra hivatkozott, amely szerint a miniszterelnök édesapja helyett a Talentis Group Zrt. vállalta a fedezet biztosítását egy építkezéshez. Nagyobb beruházások esetében az építtetőnek igazolnia kell, hogy rendelkezik elegendő forrással a munkálatok elvégzéséhez. Az iratban a Talentis arról nyilatkozott, hogy a fedezetet ők biztosítják az építtető, vagyis Orbán Győző helyett. A Direkt36 szerint egy 3,6 milliárd forintos projektről van szó.

A Talentis kiemelte, hogy egyetlen esetben sem teljesített utalást a fedezetkezelő részére, ezt minden alkalommal az építtető, Orbán Győző rendezte. Az ügyben a portál megkereste a miniszterelnök édesapját és a Miniszterelnökséget is, de az adásig nem kapott választ.

A Transparency International Magyarország álláspontja szerint a fedezetről szóló nyilatkozat korrupció gyanúját veti fel. A szervezet jogi igazgatója, Ligeti Miklós azt mondta, súlyosan összeférhetetlen helyzetről van szó, amelyet a magyar jogszabályok ugyan nem tiltanak, de korrupt helyzetnek tekintünk, függetlenül attól, hogy nincs olyan törvényi tényállás, ami önmagában ezt tilalmazná.