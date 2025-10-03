Újra menekülni kezdtek a budapestiek, a külváros felértékelődik

Belváros;Budapest;elemzés;OTP;költözés;lakáspiac;külváros;

2025-10-03 14:31:00 CEST

Tavaly a 23 budapesti kerületből kilenc olyan volt, ahol csökkent a lakosságszám a városon belüli költözések eredményeként.

Több év szünet után tavaly ismét megélénkült a költözési kedv Budapesten belül, azaz újra menekülnek a belvárosból a budapestiek, nem függetlenül attól, hogy a belső részeken már alig találni megfizethető lakásokat – mutatott rá friss elemzésében az OTP Ingatlanpont. Az Otthon Start program most még jobban felértékelheti a külső részeket, ahol a 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlát alatt is találni megvásárolható lakóingatlanokat, akár újépítésűeket is.

Épp a közelmúltban frissítette a KSH a Budapesten belüli költözések statisztikáját is, miszerint a 2024-es adatok szerint tavaly az egy évvel korábbinál majdnem 15 százalékkal többen, majdnem 58 ezren költöztek el a fővároson belül. Ezzel hosszú évek csökkenő tendenciája tört meg, de most sem egyformán érintette az egyes kerületeket a költözés, a legfontosabb tapasztalat, hogy elsősorban a belvárosból kifelé törekedtek az emberek. A 23 budapesti kerületből kilenc olyan volt, ahol csökkent a lakosságszám a városon belüli költözések eredményeként, a többi 14-ben nőtt. Mintegy négyezerrel többen, több mint 32 ezren másik kerületbe tették át állandó lakóhelyüket, kevesebben maradtak tehát a kerületükön belül. A legtöbben, majdnem pont háromezren a XIII. kerületbe költöztek be, de közel ugyanannyian el is mentek, miként a XIV. kerületben is. A XI. kerületbe viszont 300-zal többen költöztek be, mint ahányan onnan elmentek. Továbbra is ez a három kerület a legnépszerűbb a fővároson belüli vándorlást tekintve.

Egész Budapestre jellemző, hogy azért nem szívesen tettek meg nagy távolságokat az emberek, legfeljebb a szomszéd kerületig mentek.